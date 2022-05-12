張育成3A復健賽選到3保送 陳聖平敲二壘打

（中央社記者楊啟芳台北12日電）守護者隊旅美好手張育成今天在3A打復健賽，2打數沒有敲安打，不過展現選球能力選到3次保送；費城人隊1A的李灝宇同樣選到3次保送，響尾蛇隊1A陳聖平則敲出1支二壘打。

克里夫蘭守護者隊的張育成在4月中確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）被放入傷兵名單，康復之後陸續到2A、3A進行復健賽。守護者隊3A今天對上雙城隊3A的賽事，張育成先發打第3棒、擔任二壘手。

張育成在1局下擊出游擊飛球出局，4局下、6局下及8局下都選到保送上壘，9局下吞下三振，延長賽後退場休息。總計張育成2打數沒有敲出安打，不過選到3次保送，目前在3A打擊率1成43。最終守護者隊3A在延長賽以6比5擊敗雙城隊3A。

小聯盟1A層級的賽事，費城人隊的李灝宇同樣展現精準選球，他今天先發打第3棒、擔任二壘手，2打數沒有敲出安打，不過選到3次保送，目前打擊率2成87。響尾蛇隊1A的陳聖平則是先發擔任開路先鋒、守二壘，在1局下就敲出二壘安打，並跑回1分，總計5打數敲1支安打，目前打擊率2成44。

運動家隊1A的台灣投手莊陳仲敖今天先發出賽，先發投5局，被敲出8支安打，其中包含1局下的2分砲及3局下的陽春砲，投1次保送、2次三振，失掉5分，目前防禦率5.70。莊陳仲敖退場時雙方平手，無關勝敗，不過最後運動家1A以7比6擊敗道奇隊1A。（編輯：張芷瑄）1110512