東奧後國際賽首戰 黃筱雯拳擊世錦賽32強止步

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣拳擊女將黃筱雯自東京奧運後，迎來國際賽首戰，今天在女子拳擊世錦賽54公斤級上陣，爆冷以1比4不敵羅馬尼亞選手佩里約克，無緣晉級。

台灣女子拳擊代表隊出征在土耳其伊斯坦堡舉行的世界女子拳擊錦標賽，東京奧運國手包括陳念琴、林郁婷、黃筱雯等人都參賽。

黃筱雯去年在東京奧運女子拳擊51公斤摘銅，斬獲台灣史上首面奧運拳擊獎牌，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，睽違9個月才迎來首場國際賽。

為了備戰這次世錦賽，黃筱雯在過去一段時間也與教練劉宗泰進行不少新技術的訓練，尤其是去年東京奧運4強賽敗給土耳其好手薩克洛盧（Buse Naz Cakiroglu）後，師徒兩人就針對黃筱雯的速度與反應進行加強，希望再度碰上速度型的選手時不再吃虧。

身高176公分黃筱雯這次世錦賽改戰54公斤級，首輪輪空，32強賽遭遇到身高160公分羅馬尼亞選手佩里約克（Lacramioara Perijoc）。

黃筱雯前兩回合靠著身材優勢不斷牽制對手，但佩里約克也憑藉著速度，不斷迫使黃筱雯近身戰，雙方在前兩回合打完呈現勢均力敵的局面，但最終回合對手展開積極攻勢，迫使黃筱雯只能被動還擊，最終以1比4敗下陣來。

除了黃筱雯首戰遭到淘汰外，陳念琴出戰70公斤級也在32強戰止步，而林郁婷則晉級57公斤級16強賽。（編輯：唐聲揚）1110512