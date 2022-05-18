中職退役球星憶明星賽 林仲秋難忘2000年滿貫砲

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職今天舉辦明星賽記者會，除了宣布明星賽規則及亮點，也邀請退役球星回憶印象最深刻的明星賽，效力過三商虎、興農牛隊的林仲秋就指出，對2000年敲出滿貫砲印象最深。

去年及2020年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中職明星賽連2年停辦，不過今年決定重新舉辦明星賽，將於7月30、31日在台中洲際棒球場進行，由林岳平領軍的國家隊，對上林威助領軍的明星隊。

在明星賽宣告記者會上，中職邀請了退役球星到場回憶當年，包括林仲秋、羅敏卿、黃忠義及馮勝賢。林仲秋笑說，最難忘2000年明星賽，由於明星賽是娛樂性質，當時贊助商有提供啤酒，林仲秋雖然有點「喝茫」，結果不但拿下全壘打大賽冠軍，明星賽又敲出滿貫砲。

入選14次明星賽的黃忠義表示，「每一次明星賽對選手來說都是一種驕傲、榮耀，每一次出賽都很印象深刻，最多回憶是球迷朋友，那時候不分敵我，所有球迷都支持我們。」其中有一次在台中棒球場，球迷的波浪舞讓黃忠義印象最深刻。

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前中職秘書長馮勝賢曾在2000年成為人氣王，他笑說：「因為彭政閔還沒有來。」身為曾經的秘書長，馮勝賢也說：「選手參加明星賽是饗宴，但最辛苦的是聯盟工作夥伴，我在任內時他們非常辛苦，想要藉由這個機會謝謝你們。」

中職今天在記者會上也邀請了中職二軍投手教練王建民，身為台灣代表性的前旅美選手，對於現在的球員有沒有什麼建議，他說：「棒球沒有什麼訣竅，就是苦練再苦練，球技會進步，但心理層面方面丟球要更有自信，透過不斷比賽、球迷支持增加他們的信心。」（編輯：張芷瑄）1110518