林靖凱敲再見安打 獅隊逆轉兄弟奪2連勝

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中華職棒統一獅隊18日例行賽原本一度落後，不過慢慢追分，9局下靠著林靖凱敲出再見安打，就以3比2擊敗中信兄弟隊拿勝，林靖凱也獲選單場MVP。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年5月18日

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職今天在台南棒球場的賽事，統一獅隊原本落後，不過最後在9局下靠著林靖凱敲出再見安打，以3比2擊敗中信兄弟，奪下2連勝；獅隊先發江辰晏繳出7局失2分好投。

兄弟在4局上率先展開攻勢，王威晨、江坤宇、許基宏敲出安打，攻下1分，之後一壘跑者許基宏發動盜壘，捕手柯育民傳球失誤奉送1分，兄弟取得2比0領先。獅隊在6局下靠著邱智呈、陳傑憲敲安打，反攻1分。

到了8局下，獅隊的林靖凱、陳傑憲敲安打後，胡金龍選到保送形成滿壘，接著郭阜林擊出滾地球送回追平分；9局下李丞齡因為捕手高宇杰失誤上壘後，陳重廷敲出安打，最後林靖凱敲出再見安打，終場獅隊以3比2擊敗兄弟，奪下2連勝，林靖凱獲選為單場MVP。

獅隊今天本來推出古林睿煬先發，不過他因為拉肚子身體不適，臨時改成江辰晏先發，結果江辰晏用95球主投7局，被敲出5支安打，沒有出現保送，送出2次三振，僅失2分含1分責失，最後無關勝敗，由楊孟沅奪下生涯首勝。

兄弟今天則是由王牌洋投德保拉先發，他用122球投8局，被敲7支安打，投2次四死球，飆出8次三振，失掉2分也演出優質先發，不過最後兄弟遭逆轉，敗投由楊志龍吞下。

獅隊近期傷兵多，還受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，包括王鏡銘、羅暐捷、林岱安、劉軒荅、江承峰、劉予承及陳韻文等主力陸續確診，總教練林岳平也確診；球團今天公告，昨天快篩陽性的陳鏞基、施冠宇也確診，不過今天沒有新增快篩陽性成員，最後也奪下勝利。（編輯：張雅淨）1110518