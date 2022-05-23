獅隊吳桀睿確診 林岳平預計27日歸隊
2022/5/23 14:53
（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職統一隊今天公告新增野手吳桀睿COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陽性確診，總教練林岳平預計27日歸隊，但羅暐捷、劉予承需等快篩陰性後才會投入團隊訓練。
統一獅隊昨天公告野手吳桀睿喉嚨不舒服，自主快篩呈現陽性，球團協助安排PCR檢測，今天PCR結果出爐陽性確診，將依防疫相關規範進行隔離。
針對確診球員隔離、歸隊球團採高標準，確診人員依據政府防疫規範天數進行隔離治療，隔離期滿之後，將進行7天自主管理，前3天先採自主訓練觀察，3天後快篩陰性者、即可隨球隊練習，若快篩仍呈現陽性者，維持自主訓練、不參與團隊訓練，需快篩陰性後才能回球隊進行團體訓練。
目前捕手林岱安、投手陳韻文、江承峰、劉軒荅均無症狀，已經於22日起解隔開始自主管理，快篩皆為陰性，預計25日即可歸隊投入球隊訓練，而野手羅暐捷、投手劉予承雖已解隔，但快篩仍呈現陽性，將維持自主訓練，待快篩陰性後才會投入團隊訓練。
牛棚教練羅錦龍目前無症狀，今天快篩陰性，開始進行自主管理，林岳平目前也是無症狀，24日開始進行自主管理，預計27日正式歸隊。
此外，野手施冠宇、陳鏞基預計25日開始進入自主管理階段，而捕手郭峻偉則是26日解隔開始進行自主管理。（編輯：管中維）1110523
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