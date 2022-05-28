從女壘國家隊最菜到最資深 邱安汝要承擔責任

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女壘好手邱安汝從15歲國家隊全隊最菜，到現在31歲，已是杭州亞運女壘代表隊的投手群中最資深，她希望承擔責任、輔助學妹們。中央社記者謝靜雯攝 111年5月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）女壘好手邱安汝從15歲國家隊全隊最菜，到杭州亞運代表隊投手群最資深，如今她希望承擔責任、輔助學妹們。她表示，目前重回先發定位還需調整，亞運延期也能有更多時間準備。

邱安汝回憶首度入選代表隊是2006年剛升上國三、15歲的時候，當時是國家隊最菜，現在已31歲，在杭州亞運女壘代表隊的投手群中是最資深的，全隊中年紀也僅次於40歲的「大砲」江慧娟。

邱安汝表示，以前在代表隊中是老師、學姊們輔助自己，現在換自己要承擔這個角色，年輕的球員們成長茁壯，「現在是她們的舞台，我的角色是輔助，好的時候在背後推一把，不好的時候就要承受住責任。」

邱安汝今天代表母隊新北凱撒勇士隊在企業女子壘球聯賽先發對兆基穿山甲隊，首局有狀況失掉2分，2局沒有抓到出局數退場，6局再上場後援，總計投3局失2分（1分責失分），球隊終場以3比2拿勝。

邱安汝表示，因為亞運隊形需求，睽違2年再回到先發角色調整，目前狀況還是時好時壞，開賽容易有狀況，再上場之後才好一點，可能是上場太想表現，太多想法擾亂節奏，再上場後節奏會放慢、也會變得穩定一點。

杭州亞運女壘代表隊2020年9月成軍，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，沒能出國比賽，亞運也確定延期，代表隊6月中將先後征戰加拿大盃與世界運動會。

邱安汝笑說，兩年了、終於可以出去看看外面的世界，大家都很期待，兩年來都沒有遇到國外的球隊，很興奮可以出國對決國外打者。

邱安汝先前曾透露有「警察夢」，她表示，打壘球的夢想是去日本打球、這個已經完成，警察也是夢想，但身在哪裡責任就在哪，現階段全心放在壘球，警察可以考到37歲，等亞運結束後再去考警察。（編輯：屈享平）1110528