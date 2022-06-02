黃玠瀚高中球速進步約24公里 畢業挑戰選秀

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玉山盃青棒賽2日開打，新竹市隊首戰與彰化縣隊交手，派出身高193公分的投手黃玠瀚先發，黃玠瀚投4局失1分承擔敗投，最快球速144公里；黃玠瀚高中球速進步約24公里，畢業也將挑戰中職選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年6月2日

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（中央社記者謝靜雯新北2日電）新竹市隊今天玉山盃青棒賽與彰化縣隊交手，派出身高193公分的投手黃玠瀚先發，黃玠瀚今天投4局失1分吞敗；黃玠瀚高中球速進步約24公里，畢業也將挑戰中職選秀。

新竹市隊此次以成德高中單一球隊參加玉山盃全國青棒錦標賽，今天首戰與彰化縣隊交手，派出投手黃玠瀚先發，黃玠瀚比賽前3局展現壓制力，4局投出保送、被敲安打失掉1分，5局面對首名打者投出觸身球保送後退場。

黃玠瀚今天總計用53球先發投4局，被敲1支安打，投出3次三振、2次觸身球保送，失掉1分責失分、球隊終場以0比2吞敗，黃玠瀚承擔敗投，最快球速144公里。

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黃玠瀚具有身高優勢，他表示有跟教練討論，決定畢業挑戰中職選秀，自評優勢是身材；黃玠瀚國中並不突出，國中畢業也曾想過不要繼續打球，後來順利考上成德、延續棒球生涯。

「阿布」黃玠瀚國中最快球速122公里，高二時球速進步到143公里，目前最快球速146公里，但也知道自己變化球還有進步空間，目前除了直球外，變化球有單指滑球和指叉球，單指滑球的握法和出手角度比較特殊，是自己摸索練成的。（編輯：陳政偉）1110602