更多編輯台推薦新聞：
專訪／烏克蘭哈爾科夫市長：感謝台灣人善心 盼戰後來訪
國際

專訪／烏克蘭哈爾科夫市長：感謝台灣人善心 盼戰後來訪

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

古林睿煬先發7局無失分拿MVP 獅隊4連勝

2022/6/3 20:28（6/3 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒統一獅隊3日與味全龍隊交手，獅隊先發投手古林睿煬（圖）投出平中職生涯最長投球局數，7局無失分、飆出9次三振，率隊以2比1拿下近期4連勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月3日
中華職棒統一獅隊3日與味全龍隊交手，獅隊先發投手古林睿煬（圖）投出平中職生涯最長投球局數，7局無失分、飆出9次三振，率隊以2比1拿下近期4連勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）統一獅隊今天與味全龍隊交手，獅隊投手古林睿煬今天投出平中職生涯最長投球局數，7局無失分、飆出9次三振，獲選單場MVP，林靖凱包辦2分打點，率隊以2比1拿下近期4連勝。

中華職棒統一獅隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，獅隊先發投手古林睿煬展現壓制力，首局雖然被敲出安打、失誤讓跑者上到二壘，但力守不失分，2局被敲出1支安打，3到6局沒有再讓打者上到壘包。

古林睿煬7局面對首名打者被敲出安打，但連抓3個出局數、化解危機，今天總計用84球投7局，僅被敲出3支安打，飆出9次三振、無失分，表現相當亮眼。

獅隊3局靠著潘傑楷保送、盜壘、失誤、林靖凱滾地球送回團隊第1分，7局再靠著李丞齡內野安打、盜壘、再靠著四壞保送、犧牲觸擊，林靖凱再敲出滾地球，替球隊多添1分保險分。

味全龍隊比賽前7局打線受制，8局靠著蔣少宏三壘方向內野安打、獅隊守備失誤上到二壘，再靠著失誤跑回龍隊第1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

古林睿煬本季首度與味全龍隊交手，投7局無失分優質先發，拿下個人本季第3勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊1日與富邦悍將隊比賽，林靖凱遭觸身球打到手退場，檢查後沒有傷到骨頭、並無大礙，今天也有排入先發打序，雖然沒有敲出安打，但包辦2分打點；至於1日比賽另一名傷兵野手林子豪，跑壘大腿拉傷，賽前已經下二軍休養。（編輯：戴光育）1110603

中華職棒統一獅隊3日與味全龍隊交手，獅隊野手林靖凱（圖）前一場比賽遭觸身球擊中無大礙，3日雖然沒有敲出安打，但包辦2分打點，率隊以2比1拿下近期4連勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月3日
中華職棒統一獅隊3日與味全龍隊交手，獅隊野手林靖凱（圖）前一場比賽遭觸身球擊中無大礙，3日雖然沒有敲出安打，但包辦2分打點，率隊以2比1拿下近期4連勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族