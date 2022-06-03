古林睿煬先發7局無失分拿MVP 獅隊4連勝

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中華職棒統一獅隊3日與味全龍隊交手，獅隊先發投手古林睿煬（圖）投出平中職生涯最長投球局數，7局無失分、飆出9次三振，率隊以2比1拿下近期4連勝。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月3日

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）統一獅隊今天與味全龍隊交手，獅隊投手古林睿煬今天投出平中職生涯最長投球局數，7局無失分、飆出9次三振，獲選單場MVP，林靖凱包辦2分打點，率隊以2比1拿下近期4連勝。

中華職棒統一獅隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，獅隊先發投手古林睿煬展現壓制力，首局雖然被敲出安打、失誤讓跑者上到二壘，但力守不失分，2局被敲出1支安打，3到6局沒有再讓打者上到壘包。

古林睿煬7局面對首名打者被敲出安打，但連抓3個出局數、化解危機，今天總計用84球投7局，僅被敲出3支安打，飆出9次三振、無失分，表現相當亮眼。

獅隊3局靠著潘傑楷保送、盜壘、失誤、林靖凱滾地球送回團隊第1分，7局再靠著李丞齡內野安打、盜壘、再靠著四壞保送、犧牲觸擊，林靖凱再敲出滾地球，替球隊多添1分保險分。

味全龍隊比賽前7局打線受制，8局靠著蔣少宏三壘方向內野安打、獅隊守備失誤上到二壘，再靠著失誤跑回龍隊第1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

古林睿煬本季首度與味全龍隊交手，投7局無失分優質先發，拿下個人本季第3勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊1日與富邦悍將隊比賽，林靖凱遭觸身球打到手退場，檢查後沒有傷到骨頭、並無大礙，今天也有排入先發打序，雖然沒有敲出安打，但包辦2分打點；至於1日比賽另一名傷兵野手林子豪，跑壘大腿拉傷，賽前已經下二軍休養。（編輯：戴光育）1110603