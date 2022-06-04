莊孟源挑戰中職選秀 玉山盃好投新竹市保生機

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玉山盃青棒賽敗部賽事新竹市4日與台中市交手，新竹市派出高三投手莊孟源（圖）先發，投5.1局飆出7次三振、無失分，好投壓制，率隊以7比0拿勝。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月4日

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）玉山盃青棒賽敗部賽事新竹市今天與台中市交手，新竹市派出高三投手莊孟源先發，投5.1局飆出7次三振、無失分，好投壓制，率隊以7比0拿勝；花蓮縣隊以6比0擊敗新竹縣保住生機。

111年玉山盃全國青棒錦標賽預賽採雙敗淘汰賽制，新竹市上一場比賽不敵彰化縣隊，今天敗部與台中市隊交手，派出陣中也有意投入中職選秀的投手莊孟源先發。

莊孟源1局稍微有狀況，先被敲出內野安打、抓到盜壘跑者，2人出局後再投出保送，但力守不失分，2到5局沒有再讓對方上到壘包，6局1人出局後退場。

莊孟源今天總計用77球投5.1局，僅被敲出1支安打，飆出7次三振、無失分，展現壓制力；莊孟源生涯最快球速約140公里，屬於控球準的類型，與陣中另一名投手黃玠瀚今年畢業都有意投入中職選秀。

新竹市隊1局靠著2安先拿1分，2局靠著保送、盜壘、暴投、高飛犧牲打跑回第2分，5局再起攻勢，單局4安4保送，一口氣攻下5分、奠定勝基。

花蓮縣隊首場比賽不敵桃園市隊，今天敗部與新竹縣隊交手，花蓮縣先發投手林嘉誠表現亮眼，總計用56球投5.1局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，有效壓制對手打線。

花蓮縣隊4局靠著單局5安、對方2次守備失誤攻下4分，5局再靠著莊子諒安打送回第5分，張文彥二壘打替球隊多添1分保險分，順利拿下比賽勝利、保住晉級生機。（編輯：陳政偉）1110604