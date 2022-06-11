周天成擊敗世錦賽金牌 印尼大師賽爭冠

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（中央社記者龍柏安台北11日電）一次又一次的重拍殺球，讓周天成屢屢突破對手防線，加上對手最後回擊出界，讓他以2比1擊敗去年羽球世錦賽金牌、新加坡好手駱建佑，闖進印尼羽球大師賽決賽。

羽球世界巡迴賽超級500系列的印尼羽球大師賽總獎金達36萬美元（約新台幣1062萬元），也是下一站頂級超級1000大賽印尼羽球公開賽的前哨戰，台灣羽球一哥周天成歷經1小時又10分鐘、3局大戰，以21比16、8比21、21比19脫困晉級。

現年24歲的駱建佑是新加坡新生代崛起的未來之星，他在去年底西班牙舉行羽球世界錦標賽，首輪就爆冷淘汰奧運金牌、丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），最後更是一路闖關拿下新加坡隊史在世錦賽的首金。

世界排名第4的周天成，過去和駱建佑4次交手，雙方勝負各半，誰都沒有討到便宜，不過兩人最近一次交手恰巧是去年印尼羽球大師賽，當時周天成兩局僅讓對手拿了22分，以直落二輕鬆過關。

今天開賽周天成暖機稍慢，前半場泰半處於落後，在8比10劣勢下，周天成靠著一波7比1攻勢後來居上，也打出氣勢。

從領先打到落後，駱建佑在比賽尾聲再次發起反撲，並追成16比18只差2分，所幸周天成靠著殺球與對手回擊出界，連拿3分，以21比18率先拿下。

次局戰況丕變，周天成開局陷入亂流，被對手打出一波2比12攻勢，讓他草草以8比21讓出，雙方以1比1扯平。

所幸周天成在決勝局即時回神，和對手展開拉鋸，雙方共11度打平，在決勝關鍵，周天成連續靠著殺球取得超前分，並在20比19「聽牌」之際，靠著對手回擊出界，驚濤駭浪中拿下決賽門票。（編輯：吳協昌）1110611