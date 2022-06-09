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麟洋配直落二橫掃新加坡組合 挺進印尼大師賽8強

2022/6/9 15:33
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（中央社記者龍柏安台北9日電）東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋，今天在印尼羽球大師賽次輪，以23比21、21比16擊敗世界排名50的新加坡組合許永凱、駱建賢，順利挺進8強。

隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列的印尼羽球大師賽，總獎金達36萬美元（約新台幣1062萬元），也是下一站頂級超級1000大賽印尼羽球公開賽的前哨戰。

世界排名第4的「麟洋配」王齊麟、李洋，去年在東京奧運一舉奪金，氣勢大漲，不過兩人本季放慢腳步，印尼羽球大師賽僅是繼泰國公開賽後，本季兩人所參加的第2場公開賽。

「麟洋配」今天首次與新加坡的許永凱與駱建賢交鋒，彼此打法都略嫌陌生，首局雙方陷入激烈纏鬥，共12次打平、6度互換領先。

台灣組合在首局尾聲，兩度握有局點領先優勢，卻沒有一鼓作氣拿下，反讓對手追平，所幸兩人氣勢不受影響，最終仍以23比21拿下。

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歷經首局暖身，「麟洋配」在次局火力全開，開局雖一度以4比7陷入落後，兩人拉出11比1強勢反攻後來居上，接下來台灣組合一路領先，以21比16再添1局，僅費時35分鐘就搶下8強入場券。

「麟洋配」上一站在泰國羽球公開賽8強止步，兩人在印尼大師賽闖進8強後，也追平本季最佳戰績，不過下一輪預計將遭遇2組印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto），與庫蘇馬瓦達納（Pramudya Kusumawardana）、拉畢丹（Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan）之間的勝方。（編輯：張芷瑄）1110609

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