林盛恩再見三振自評101分 獲玉山盃青棒MVP

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111年玉山盃青棒賽冠軍戰12日在天母棒球場舉行，新北市隊先發投手林盛恩（圖）7局完封，僅被敲出1支安打，率隊以3比0擊敗桃園市隊，完成2連霸，他也拿下單場MVP，用心目中最好的方式再見三振拿下勝利，給自己101分。中央社記者謝靜雯攝 111年6月12日

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）玉山盃青棒賽新北市隊先發投手林盛恩7局完封，僅被敲出1支安打，率隊以3比0擊敗桃園市隊、完成2連霸，也拿下單場MVP，用心目中最好的方式再見三振拿下勝利，給自己101分。

111年玉山盃青棒賽冠軍戰今天在天母棒球場舉行，新北市隊與桃園市隊交手，林盛恩總計用91球投7局，僅被敲出1支安打投出5次三振、無失分，最快球速約148公里，直球均速146公里左右，球速雖然沒有發揮到最好，但好投壓制、率隊拿下冠軍。

新北市隊總教練周宗志表示，桃園市陣中一年級的球員比賽多，新北市隊陣中的野手從去年就開始培養，賽前評估新北市隊會比較有優勢，但今天有辦法完全壓制還是林盛恩的功勞，「給他100分」。

但林盛恩很有自信，「我給自己101分，當然要多1分」，他自評今天表現好的地方是直球和變化球落差不會太大，但失投球多是比較不好的地方。

林盛恩透露，4局開始右腳有點抽筋，防護員幫忙包紮，情況有改善，想要盡力幫助球隊拿下勝利。

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林盛恩先前也有完投經驗，但他表示今天特別不一樣，因為是代表新北市隊，冠軍可以代表台灣出國比賽，冠軍戰前有一陣子沒有上場投球，但很想要出賽，每天晚上都想比賽可能會出現什麼狀況。

林盛恩7局稍微受到守備失誤和主審好球帶影響，他笑說，最後一個出局數的時候有催球速，「想要一個再見三振」，果然如願用再見三振幫助球隊完成2連霸，他也拿下大會最有價值球員（MVP）。（編輯：管中維）1110612