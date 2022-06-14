中職明星賽網路票選 中信兄弟王威晨暫居人氣王

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中華職棒明星對抗賽將在7月底登場，網路票選活動正進行中，聯盟14日表示，截至13日止，總投票數突破721萬票，中信兄弟三壘手王威晨以24萬1831的高票暫居人氣王寶座。（中華職棒提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月14日

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）中華職棒明星對抗賽將在7月底登場，網路票選活動正如火如荼進行中，聯盟今天表示，截至13日止，總投票數突破721萬票，中信兄弟三壘手王威晨獲得逾24萬票，暫居人氣王。

中職明星對抗賽過去2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響喊卡，今年將於7月30日、31日在台中洲際棒球場舉行。

明星賽網路票選活動自5月18日開跑，中華職棒今天發布新聞稿表示，截至13日止，總投票數為721萬4342票，其中中信兄弟隊長王威晨目前以24萬1831的高票暫居人氣王寶座，而同樣來自中信兄弟的游擊手江坤宇、救援投手李振昌，兩人分別以23萬8014票、23萬4964票緊追在後。

統一7-ELEVEn獅由當家人氣外野手陳傑憲，以16萬2668票拿下最高票；樂天桃猿外野手陳晨威以8萬1492票，位居桃猿的領先位置。

味全龍目前第一高票則是外野手郭天信勇奪11萬8943票數，而去年球季拿下「年度新人王」的曾峻岳，則是以6萬5146的票，暫居富邦悍將榜首。

全壘打大賽票選部分，中信兄弟許基宏以20萬2945票，暫居領先地位，緊追在後的則是今年傷癒歸隊的隊友張志豪18萬9468票，以及轉隊後人氣不減的「大師兄」林智勝18萬8144票。（編輯：張芷瑄）1110614