韓職球隊有意延攬鋼龍 味全龍爭取續留球隊

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中華職棒味全龍隊領隊丁仲緯（前）15日受訪表示，日前有韓職球隊正式照會，並提出希望買斷洋投鋼龍（Drew Gagnon）的合約，目前球隊正與經紀人洽談，盼爭取留下鋼龍。中央社記者黃巧雯攝 111年6月15日

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）味全龍隊洋投鋼龍先前傳出遭韓職球隊鎖定，龍隊領隊丁仲緯今天表示，韓職球隊已正式照會，目前球隊正在與鋼龍的經紀人洽談，希望能爭取留下鋼龍。

洋投鋼龍（Drew Gagnon）連續2季效力於味全龍，本季出賽9場，拿下3勝2敗，防禦率3.67，先前就曾傳出有韓職球隊有意挖角鋼龍的消息。

味全龍今天在主場天母棒球場出戰樂天桃猿，丁仲緯賽前接受媒體聯訪時表示，1支韓職球隊於13日正式照會，並提出希望買斷鋼龍的合約。

丁仲緯表示，經與總教練葉君璋討論後評估，若鋼龍離隊，對球隊影響很大，因此希望鋼龍能續留，以穩定投手戰力。

丁仲緯透露，鋼龍的經紀人也轉達，「鋼龍本人滿喜歡待在我們這邊，如果有這個意願的話，看雙方怎麼樣去談，看有什麼方式爭取他留下來」。（編輯：張芷瑄）1110615