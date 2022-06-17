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獅隊高志綱快篩陽性 卡麥隆暫代首席教練

2022/6/17 17:03（6/17 17:36 更新）
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中職統一獅隊再傳出疫情，總教練林岳平（圖）17日表示，首席教練高志綱賽前快篩陽性，職務由一軍打擊教練卡麥隆暫代。中央社記者謝靜雯攝 111年6月17日
中職統一獅隊再傳出疫情，總教練林岳平（圖）17日表示，首席教練高志綱賽前快篩陽性，職務由一軍打擊教練卡麥隆暫代。中央社記者謝靜雯攝 111年6月17日
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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職統一獅隊再傳出疫情，總教練林岳平今天表示，首席教練高志綱早上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，目前已經坐防疫計程車回宿舍隔離。

中華職棒統一獅隊總教練林岳平今天賽前接受媒體訪問時表示，14日球隊在澄清湖棒球場出賽時就有行政人員確診，高志綱昨天賽前練習完表達有頭痛、頭暈的症狀，開賽前就先行離開球場。

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高志綱今天賽前快篩陽性，安排坐防疫計程車回宿舍隔離，首席教練一職由一軍打擊教練卡麥隆暫代，林岳平表示，有行政人員先確診，後續又傳出疫情其實不意外，高志綱家中還有小朋友，怕小朋友受到影響，已安排宿舍空房隔離。

林岳平表示，目前能做的就是確診人員隔離、沒有確診的人員做好防疫，勤洗手、戴口罩，「面對疫情，球隊也都是提心吊膽，遇到了就是想辦法。」（編輯：張芷瑄）1110617

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