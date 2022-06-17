林智勝292轟出爐 德保拉優質先發兄弟2連勝

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中職中信兄弟隊洋投德保拉17日先發登板，用105球投8局僅失1分，加上打線適時串連搶分，終場率隊以3比1拿下近期2連勝，德保拉賽後並獲選為單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年6月17日

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職味全龍隊老將林智勝今天敲出生涯292轟，陽春砲打回龍隊團隊唯一1分，中信兄弟德保拉8局失1分優質先發，打線適時串連搶分，終場以3比1拿下近期2連勝，德保拉為單場MVP。

中華職棒味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰中信兄弟隊，龍隊40歲老將林智勝1局首打席就開轟，陽春砲幫助球隊取得1比0領先，也是繼4月4日後，睽違2個多月再開轟，個人中職生涯292轟出爐、繼續推進紀錄。

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兄弟前3局沒有拿下分數，4局靠著許基宏安打、短打推進，陳子豪適時安打送回追平分，兄弟5局再起攻勢，靠著內野安打、野手選擇、盜壘、滾地球推進，詹子賢獲得四壞保送，許基宏適時安打送回超前分，陳文杰再補上安打，再靠著滾地球、失誤跑回第3分。

兄弟隊洋投德保拉今天總計用105球投8局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、2次保送，失掉1分責失分，拿下個人本季第4勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：張芷瑄）1110617