T1球員交易 尤楚翔揮別太陽轉戰雲豹

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職籃T1聯盟台中葳格太陽、桃園雲豹今天宣布完成球員交易協議，太陽將新秀中鋒尤楚翔交易至雲豹，經聯盟審核確認此案成立。

中鋒尤楚翔身高200公分，16日剛度過23歲生日，他畢業於泰山高中、世新大學，去年參加T1聯盟新人選秀會，同時獲得太陽及台南台鋼獵鷹第一輪第一指名，後經由「逆指名」方式選擇加入太陽，並披上背號68號戰袍。

不過，尤楚翔新人年上場機會不多，例行賽出賽5場，場均上場時間2分23秒，平均得分0.4分，季後賽更僅留下1場出賽紀錄。

太陽與雲豹今天發布新聞稿宣布敲定球員交易案，尤楚翔新賽季將披上雲豹戰袍，太陽隊總經理汪蔚傑表示：「主要考量到年輕新秀需要有更多上場的時間以及發揮空間，因此做出這個交易的決定，謝謝他這個賽季在球隊的努力與付出，希望楚翔到了新球隊，新賽季可以打出亮眼的好成績。」

台中太陽隊隊友也紛紛獻上祝福，蘇奕晉表示：「交易在職業聯賽中是很常見的事情，並不是壞事，希望楚翔到了新球隊能盡快融入團隊，努力爭取上場時間，下一季我們比賽場上見」。

太陽隊隊長陳靖寰也鼓勵尤楚翔，到了新球隊就是要做好自己的本分，最重要的是保持上進心。

雲豹繼日前簽下昔日台灣隊中鋒長人劉元凱，今天再補進尤楚翔，總經理蘇翊傑表示，尤楚翔雖然還很年輕，但看中其未來發展潛力，歡迎加入雲豹大家庭。（編輯：屈享平）1110620