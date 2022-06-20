PLG辛特力領軍 勇士總冠軍戰擊敗攻城獅扳平戰局

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士20日在總冠軍賽第2戰交手新竹街口攻城獅，洋將辛特力（左）攻下全隊最高33分，率隊以102比81奪勝，系列戰雙方扳成1比1平手。（富邦勇士提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士今天在總冠軍戰第2戰，在洋將辛特力單場轟下33分帶領下，以102比81擊敗新竹街口攻城獅，系列戰扳成1比1平手。

新竹街口攻城獅在7戰4勝制總冠軍賽首戰，在落後23分情況下上演逆轉秀，拔得系列戰頭籌後，今天第2戰繼續在主場新竹縣體育館出戰衛冕軍富邦勇士，吸引滿場7200名球迷入場。

攻城獅不僅調整洋將陣容，由辛巴（Sim Bhullar）改與布魯斯巫獅（Mike Bruesewitz）攜手，先前進入防疫健康管理程序的容毅燊與林宜輝也在此役回歸。

富邦勇士首節在辛特力（Michael Singletary）、賴廷恩輪流飆進三分球帶領下，拉出10比0攻勢，攻城獅先靠著辛巴補籃止血，而田浩和高國豪則在外線接力開火，力阻分差擴大，勇士首節以28比20領先。

勇士次節三分球外火力全開，單節14投7中，林志傑飆進3顆，蔡文誠、辛特力各貢獻2顆，而攻城獅辛巴在對手包夾下，難以發揮禁區優勢，前兩節打完也僅出手4次，讓勇士上半場結束將比分拉開至62比41。

雙方易籃後，勇士禁區長人塞瑟夫、曾祥鈞第3節接連面臨犯規麻煩，布魯斯巫獅、辛巴率領攻城獅追分，勇士辛特力憑藉著能裡能外的靈活攻勢，個人單節轟下16分，幫助勇士帶著25分領先進入第4節。

攻城獅布魯斯巫獅第2節出腳絆倒對手，被吹違反運動精神犯規後，第3節尾聲與曾文鼎爭搶球時，因用手勾住對方，再領到技術犯規，也因此遭奪權出場。

攻城獅高國豪第4節一度連得6分，率隊反攻，勇士林志傑、曾文鼎籃下接連命中，維持至少20分以上領先優勢，比賽至此大勢底定，雙方陸續啟用板凳球員應戰，勇士最終以21分之差勝出，系列戰兩隊戰成1比1平手，第3戰將於23日移師勇士主場台北和平籃球館進行。

勇士辛特力此役進帳全隊最高33分，另有18籃板、3助攻，林志傑斬獲19分、10籃板、6助攻，蔡文誠得12分，外線4投全中；攻城獅以辛巴表現最佳，拿下22分、11籃板，高國豪貢獻14分。（編輯：管中維）1110620