國訓新大門啟用 黃筱雯：多了些新鮮感

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（中央社記者龍柏安高雄21日電）高雄國家運動訓練中心新大門今天上午啟用，東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯笑說，以前每次收假看到大門心情就開始憂鬱，現在換上新大門，「感覺多了些新鮮感。」

國訓中心全新大門，整體外觀呼應高雄國家運動場流線型態天際線，也展現國家級訓練中心門面氣勢，且中央大道透過選手一起參與命名並票選，最後由「榮耀之路」雀屏中選，盼未來台灣更多優秀運動員，能從大門踏進後走上榮耀之路。

奧運金牌得主、「舉重女神」郭婞淳就說，這次榮耀之路的命名活動，不少學弟妹也有參與，除要寫出名稱，還要解釋原因，讓她驚呼：「哇塞，他們也太會寫了吧。」

在國訓待了近11年的郭婞淳，在國訓也算是資深級的運動員，她認為，讓大家一起參與新大道的命名活動很有意義，「命名被採納的那個選手，一定感覺很榮耀。」

今天除了國訓大門啟用之外，國家運動科學中心籌備處也宣告掛牌完成，不少選手都很期待運科中心成立，也希望透過科技輔助訓練，能讓大家花最少的力氣，得到最有效率的訓練。

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黃筱雯表示，之前她就曾透過運科介入，了解她新的拳組在1分鐘內可以打出幾次，並透過採血了解血氧含量與肌耐力，藉此可了解訓練成效好壞，也能針對訓練做調整。

郭婞淳也說，希望未來有更多的學弟妹、更多的運動項目，可以透過運科輔助，站上世界舞台，也期盼這些運科人員透過參加國際交流，學習到一些新的知識，並把這些融入到他們的訓練當中。（編輯：謝雅竹）1110621