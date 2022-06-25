PLG勇士主場再勝攻城獅 總冠軍賽3比1聽牌

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍系列賽第4戰25日在台北和平籃球館開打，賽前台北富邦勇士隊暫時以2比1領先，現場湧入許多球迷觀戰應援。中央社記者趙世勳攝 111年6月25日

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（中央社記者龍柏安台北25日電）PLG衛冕軍台北富邦勇士今天靠多點開花攻勢，並在第3節拉出一波33比22小高潮拉開差距，終場128比110再勝例行賽龍頭新竹街口攻城獅，總冠軍賽以3比1取得聽牌。

P. LEAGUE+聯盟總冠軍賽今天在台北和平籃球館，進行7戰4勝制系列賽的第4戰，地主台北富邦勇士靠著洋將瓊斯（Perry Jones）攻下24分、辛特力（Michael Singletary）也繳出24分、17籃板、6助攻與4抄截全能成績單，在滿場球迷面前取得關鍵一勝，距2連霸只剩最後一步。

勇士今天開局就展現強大火力，首節靠著辛特力攻下11分，團隊合力轟下37分，也寫下聯盟在總冠軍賽單節得分新高，不過攻城獅也不是省油的燈，首節也轟下33分，一度緊咬比數。

攻城獅靠著本土後衛高國豪半場14分帶領，上半場打完仍以65比71微幅落後勇士，易籃後攻城獅大衰，第3節僅拿下22分，讓逮到機會的勇士拉開差距，全場最多領先達27分，最終淨勝對手18分。

勇士在總冠軍賽首役吞敗後，逆勢拉出3連勝「聽牌」，最快將可望於下週一在客場封王，拿下2連霸，而陷入淘汰邊緣的攻城獅，下一戰回到主場將全力拚續命，並把戰線延長。

攻城獅今天仍以洋將布拉（Sim Bhullar）的24分、18籃板與5阻攻最佳，另一名洋將巫獅（Mike Bruesewitz）則拿下17分、5籃板。（編輯：張芷瑄）1110625

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍賽第4戰25日在台北和平籃球館開打，台北富邦勇士隊陣中瓊斯（黑衣）強力進攻搶分。中央社記者趙世勳攝 111年6月25日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）25日在台北和平籃球館進行總冠軍賽第4戰，共吸引7000名球迷進場，滿座率100%，有球迷為支持選手自製加油看板到場應援。中央社記者趙世勳攝 111年6月25日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士隊25日在台北和平籃球館繼續迎戰新竹街口攻城獅隊，攻城獅宋宇軒（右）試圖阻擋勇士林志傑（左）進攻，雙方互不相讓，終場勇士以128比110奪勝，在總冠軍系列賽中率先以3比1聽牌。中央社記者趙世勳攝 111年6月25日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+總冠軍賽持續進行，25日在台北和平籃球館進行第4戰，場邊台北富邦勇士隊球迷在新竹街口攻城獅隊選手罰球時賣力干擾。中央社記者趙世勳攝 111年6月25日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍賽第4戰25日在台北和平籃球館登場，新竹街口攻城獅隊（白衣）終場不敵主場台北富邦勇士隊（黑衣），以110比128吞敗，系列賽以1比3落後。中央社記者趙世勳攝 111年6月25日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）總冠軍賽第4戰，台北富邦勇士隊25日在主場繼續面對新竹街口攻城獅隊，第3節勇士林志傑（左2）在籃下肢體碰撞後，與攻城獅洋將布魯斯巫獅（右）發生口角，也讓林志傑遭吹技術犯規。中央社記者趙世勳攝 111年6月25日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊25日帶著總冠軍賽領先優勢，在台北和平籃球館繼續迎戰新竹街口攻城獅隊，勇士洋將辛特力（前）全場貢獻24分17籃板，助隊奪勝，率先在系列賽中聽牌。中央社記者趙世勳攝 111年6月25日