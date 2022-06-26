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台灣女子拔河隊拚世運會5連霸 陳建平致贈加菜金

2022/6/26 13:54（6/26 14:21 更新）
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台灣女子拔河代表隊為備戰世界運動會，近期找來男選手模擬對手隊形特色與戰術，力拚女子540公斤級5連霸。（中華民國拔河運動協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月26日
台灣女子拔河代表隊為備戰世界運動會，近期找來男選手模擬對手隊形特色與戰術，力拚女子540公斤級5連霸。（中華民國拔河運動協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年6月26日
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣女子拔河代表隊為備戰世界運動會，近期找來男選手模擬對手隊形特色與戰術，拔河協會理事長陳建平今天為選手打氣，致贈加菜金新台幣10萬元，盼團隊力拚女子540公斤級5連霸。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2021年美國伯明罕世界運動會順延至今年7月7日舉行，台灣女子拔河代表隊預計7月10日開拔出發，屆時將與瑞士、瑞典、荷蘭、德國與英國等勁敵過招。

為衝刺、備戰7月登場的世界運動會，中華民國拔河運動協會今天發布新聞稿表示，近兩週特地舉辦模擬對抗賽，台灣隊女將預計將進行48場比賽，並找來男子選手模擬對手隊形特色與戰術，除可藉此增加訓練強度外，也能提前熟悉對手，希望女將們透過以賽代訓方式盡快將狀態調整至顛峰。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平今年5月獲得連任，瞭解選手受疫情衝擊、無法正常集訓，加上又得提心吊膽注意身體健康，今天特別為選手加油、打氣，他期盼這段期間所有人一起努力，能把危機轉化成動力，一起把第5面世運會金牌帶回台灣。

另外，去年拔河協會成功申辦到2026年世界室內拔河錦標賽主辦權，陳建平強調，到時候一定會辦好比賽，並將更多獎牌留在台灣。

陳建平表示，能在家鄉舉辦國際賽事，並把金牌留在台灣，除了能讓全體台灣民眾共同分享榮耀和喜悅，另一方面也是能讓大家一起見證拔河運動在台灣發展成果的最好機會。（編輯：張雅淨）1110626

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