「爺爺」高國慶回春了 沒有觸身球換來單場第4安

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（中央社記者謝靜雯桃園26日電）中職統一獅隊老將「爺爺」高國慶回春了，高國慶今天與樂天桃猿隊比賽，6局爭議判決，沒有靠著觸身球上壘，反敲出單場第4安，改寫林仲秋中職最老單場4安紀錄，比賽打了4個半小時，高國慶打滿全場。

中華職棒統一獅隊今天與樂天桃猿隊交手，獅隊老將高國慶今天先發出賽、打滿整場，前4打席都敲出安打，單場6打數敲出4支安打，貢獻1分打點，有2得分，還跑出1次盜壘成功，比賽打了4小時又29分鐘，高國慶打滿打好，獅隊以13比5拿勝。

高國慶從陣中的「大學長」進化成「爺爺」，他笑說是從捕手林岱安開始這樣叫他，今天單場4安，先發投手古林睿煬直呼「爺爺回春了」，高國慶聽到後回覆：「爺爺青春了啦」。

今天6局第4次上場打擊有爭議判決，高國慶認為遭到觸身球保送，但主審沒有給，總教練林岳平解釋，高國慶有要求要看電視輔助判決，但已經沒有輔助判決的挑戰次數了，有上去問主審是否可以問問一壘審，但主審吳家維感覺很為難。

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沒有靠著觸身球保送上壘，沒想到敲出單場第4支安打，反而成就更好結果，高國慶以43歲又263天年紀，成為中職史上最老單場4安猛打賞打者，原紀錄為2001年4月22日、林仲秋效力興農牛隊時單場敲4安，當時年紀為42歲又211天。

高國慶笑說，還好接下來幾天球隊放假，直到30日才會有比賽，不然今天打完大家體力應該都吃不消，今天5局敲出第3支安打、跑回分數的時候就有點累了，下場休息趕快吃香蕉，今天單場4安好表現，高國慶笑說，「現在就剩全壘打還沒打出來」。（編輯：陳仁華）1110626