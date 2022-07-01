灰狼開肥約留住明星中鋒湯斯 未來6年進帳88億元
2022/7/1 18:36（7/1 18:45 更新）
美國職籃NBA明星中鋒湯斯1日同意與明尼蘇達灰狼隊續約4年，未來6年合約價值高達2億9500萬美元（約新台幣88億元）。（圖取自facebook.com/karlanthonytowns）
（中央社明尼阿波利斯1日綜合外電報導）美國職籃NBA明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）今天同意與明尼蘇達灰狼隊續約4年，因此湯斯未來6年的合約價值高達6年2億9500萬美元（約新台幣88億元）。
灰狼隊開給湯斯的4年頂薪延長合約是從2024-25賽季開始，合約價值高達2億2400萬美元，加上湯斯續約前還剩2年價值約7000萬美元的合約，未來6年合約總價達到2億9500萬美元。
現年26歲的湯斯是2015年NBA選秀狀元，他在上個球季每場平均出賽33.5分鐘，場均拿下24.6分、9.8籃板和3.6助攻。
另外，美國媒體報導，曼菲斯灰熊和明星控球後衛莫蘭特（Ja Morant）昨天也談妥續約，5年合約價值高達2億3100萬美元。
美國體育頻道ESPN昨天報導，2020年NBA最佳新秀莫蘭特同意了為期5年價值1億9300萬美元的合約，若達成激勵條件可以增加到2億3100萬美元。
22歲的莫蘭特3年NBA生涯出賽187場，每場平均拿下21.2分、7.1助攻和4.5籃板。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）1110701
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