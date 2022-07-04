PLG選秀會28日登場 張鎮衙、陳范柏彥爭狀元

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+今天宣布，今年新人選秀會將在28日登場，共49人報名、38人符合資格，包括政大張鎮衙、健行科大陳范柏彥都是狀元熱門人選。

今年P. LEAGUE+（簡稱PLG）選秀會報名6月30日截止，隨著職籃熱度提升，吸引不少好手躍躍欲試，共49人報名，最終38人符合資格，聯盟預計7月20日舉辦新秀體能測試會，而選秀會也將在7月28日晚間7時進行。

PLG聯盟今天發布新聞稿表示，今年選秀名單依舊網羅110學年度大專籃球聯賽（UBA）前3名的好手，有冠軍隊政大的張鎮衙及丁恩迪，亞軍世新大學的李威廷、伊波卡及陳建銘，季軍健行科大的陳范柏彥、高承恩及簡廷兆。

其他還有來自萬能科大的蓋比及張傑瑋，國立體大的韓杰諭、莊家誠、郭翰及吳宗憲，台藝大的曹薰襄、明道大學的曾柏喻等UBA好手也投身本屆新人選秀。

其中2位選秀大物張鎮衛、陳范柏彥，位置都是前鋒，加上2人在大學時期都是球隊的核心兼重要得分點，預料2人參選也讓本屆選秀狀元之爭更加激烈。

PLG聯盟表示，這次共38人符合選秀資格，其中本土34人及外籍生4人，位置部分，以後衛23人最多，前鋒12人及中鋒3人。

至於學校方面，國立體大最多4人報名，其次為世新大學、健行科大及高雄師大各3人；年紀方面，最年長為25歲、最年輕為21歲。

PLG選秀順位，晉級季後賽4隊是依季後賽成績確認選秀順位，其中首輪淘汰2隊依例行賽戰績決定順位，未晉級季後賽球隊則是依例行賽戰績決定順位。

由於去年部分球隊曾進行選秀權交易，今年選秀會首輪順位依序為桃園領航猿、富邦勇士、領航猿、福爾摩沙台新夢想家、新竹街口攻城獅、富邦勇士。

第2輪起依序為領航猿、高雄鋼鐵人、新北國王、夢想家、攻城獅、富邦勇士。（編輯：陳仁華）1110704