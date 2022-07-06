德保拉率兄弟奪勝 桃猿封王魔術數字熄燈

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中職中信兄弟隊洋投德保拉6日在主場台中洲際球場登板先發，完投9局無失分，助隊終場以1比0完封樂天桃猿，這也是德保拉生涯第2場完投完封勝。（中信兄弟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月6日

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）中華職棒中信兄弟今天靠著洋投德保拉完投9局無失分，加上詹子賢關鍵安打，以1比0完封樂天桃猿，加上另一地統一獅贏球，讓桃猿隊原先點亮的上半季封王魔術數字又熄滅。

樂天桃猿賽前已點亮上半季封王魔術數字M6，最快9日在台南封王，今天作客台中洲際棒球場出戰中信兄弟， 桃猿派出黃子鵬先發，力拚在本週拋下彩帶。

今天比賽因雨兩度暫停，兩隊一路僵持至第8局，兄弟陳子豪安打開啟球隊攻勢，隨後靠著隊友推進攻占二壘，加上詹子賢適時擊出安打，送回壘上跑者，兄弟最終就以1比0險勝。

兄弟洋投德保拉（Jose De Paula）今天有效壓制桃猿隊打線，完投9局無失分，僅用93球，全場僅被擊出4支安打，飆出8次三振，本季第6勝到手。

桃猿隊投手黃子鵬投7局無失分，無關勝敗，陳禹勳後援登板，投1局丟1分，苦吞敗投。

桃猿隊輸球後，加上另一地比賽統一獅擊敗味全龍，讓桃猿隊原先點亮的上半季封王魔術數字M6因此消失，且桃猿隊與排名第2的獅隊勝差僅勝2場。（編輯：陳清芳）1110706