世運會競速溜冰 陳映竹200公尺計時賽摘銅

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（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣滑輪溜冰女將陳映竹，今晚在2022伯明罕世界運動會女子200公尺計時決賽，以19秒053拿下銅牌，也替台灣世運會代表團在開賽首日，獎牌就順利開張。

在美國阿拉巴馬州伯明罕登場的2022世界運動會，原訂去年舉行，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，比賽才順延至今年舉辦，而首個比賽日就傳回捷報，滑輪溜冰女將陳映竹，在女子200公尺計時賽率先鍍銅。

來自哥倫比亞的選手古茲曼（Geiny Carmela Pajaro Guzman），今天以18秒894摘金，而銀牌則由義大利的瓦蘭妮（Asja Varani）以19秒020拿下。

上屆包辦雙銀的陳映竹，同時也是今年世大運台灣代表團在開幕式的掌旗官，今天她在資格賽飆出19秒188，在14名參賽選手當中高居第3，成功搶進8強、並取得決賽門票。

壓軸決賽陳映竹表現更上層樓，以19秒053衝線，成績也優於資格賽，她也成功替台灣代表團摘下本屆世運會的首面獎牌。

至於男子組方面，台灣好手郭立陽今天在資格賽以18秒059完賽，在13名參賽選手中排名第5成功晉級，而他在決賽繳出18秒067、無奈名列第4，與獎牌擦身而過。（編輯：陳正健）1110708