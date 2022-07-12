T1選秀14人中選 谷毛唯嘉與劉孟竹再續師徒緣

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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣職籃T1聯盟今天舉行選秀會，44名報名選秀的球員中，共有14人被相中，上季排名墊底的台南台鋼獵鷹，相中健行科大控衛谷毛唯嘉，他將和恩師劉孟竹再續師徒緣。

台灣運彩xT1聯盟今天進行2022-23球季選秀會，聯盟也延續去年採用的指名制，其中大專籃球聯賽（UBA）健行科大教頭、上季暫代獵鷹總教練一職的劉孟竹，球季結束後成為獵鷹總帥，如今將和谷毛唯嘉繼續聯手，蔚為一段佳話。

獵鷹今年選秀會一口氣補進2人，除劉孟竹昔日子弟兵谷毛唯嘉外，也指名了國立體大長人韓杰諭。

谷毛唯嘉在選秀結束後開心地表示，他很高興能夠再和劉孟竹一起奮戰，「他非常瞭解我，相信我能在他領軍下發揮所長，我會好好做好控衛本分，扛起帶動球隊攻守重任。」

T1元年總冠軍高雄全家海神，為了今年選秀大手筆向新北中信特攻交易換來首輪指名權，一口氣選進義守雙傑邱子軒、白曜誠，本土戰力將更完整。

值得一提的是，去年選秀首輪即放棄指名的台灣啤酒英熊，今年選秀一口氣指名4名球員，也是各隊當中，補強最積極的球隊。

台啤英熊總經理哈孝遠表示，季中周資華的交易，他們僅換來第2輪選秀權，「當時不少球迷都虧我們有什麼用，反正一個都不會選，但事情證明我們是玩真的，這次直接從1號選到4號，個個都是即戰力。」（編輯：張雅淨）1110712

2022年T1聯盟新人選秀會12日在台北登場，台南台鋼獵鷹隊首輪指名健行科技大學好手谷毛唯嘉，看好他未來球場表現並寄予厚望。中央社記者趙世勳攝 111年7月12日