丘總找高國麟聊聊 守備狀況教練團開菜單

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職富邦悍將隊外野手高國麟昨天守備瑕疵也是影響勝負關鍵之一，高國麟今天回二軍，總教練丘昌榮表示會找他聊聊，打擊狀況難掌握，但基本守備希望他盡快調整好，也有開菜單給他。

中華職棒富邦悍將隊近期戰績不好，昨天與樂天桃猿隊交手8局成晉打出左外野方向飛球，高國麟判斷上瑕疵，讓成晉跑出三壘打，桃猿隊單局攻下3分、翻轉戰局，悍將終場以5比8吞敗，8局的守備瑕疵也成為勝負關鍵之一。

悍將隊總教練丘昌榮談起高國麟本季的狀況表示，昨天8局在判斷上稍微有點猶豫，也對戰局有點影響，打擊的狀況比較難掌握，但基本的守備還是要做好，賽前練習也特別找高國麟談談，高國麟有能力，教練團想辦法協助他，也有開給他菜單，希望他盡快調整好。

高國麟今年守備上的狀況比較多，丘昌榮表示，主要是判斷上的問題，如果守備能夠發揮正常水準，就會有多一點上場貢獻的機會，期待高國麟快點調整回來，外野的陣容可以固定下來，如果沒有辦法、那機會可能就要讓給別人了。

高國麟先前透過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傷兵名單上一軍，今天回二軍，換回內野手莊韋恩；悍將今天也有一、二軍異動，先發投手郭俊麟上一軍，投手陳冠勳下二軍。（編輯：張雅淨）1110717