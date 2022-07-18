視林書豪為啟蒙偶像 賴俊廷SBL選秀獲台啤青睞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社黃巧雯、實習記者顏翊昕台北18日電）父母都是高球選手的賴俊廷，今天在SBL選秀會第2輪獲台啤青睞，他表示，國中時受到台裔球星林書豪的影響，開啟籃球路，很開心能完成夢想。

今年22歲的賴俊廷，主打後衛，從小受父母影響學習高爾夫，國中時剛好遇上「林書豪旋風」，將林書豪視為偶像，決定往籃球發展，並興起赴美挑戰的想法。

賴俊廷說，轉換過程中，他發現自己比較喜歡籃球那種團隊競爭、分工合作的感覺，而高球相對是個人運動，所以會乏味一些。賴俊廷自認，自己的外線、防守跟團隊溝通是優勢，希望未來能幫助到球隊。

賴俊廷出生在台灣，後來因父母工作，出生11個月時就跟隨父母前往中國，直到國三後才赴美，高中時期還曾打過校隊。

賴俊廷去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係回到台灣，在「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）的介紹下，到台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 桃園領航猿擔任翻譯，並隨隊訓練，後來也隨戴維斯到新北國王練球。

去年超級籃球聯賽（SBL）選秀會上，台灣啤酒沒有選擇任何一位球員，今天包括賴俊廷在內，選中5名球員，也是4隊中最多。（編輯：屈享平）1110718