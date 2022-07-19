世運會拔河及柔術隊返台 女子拔河開心帶回5連霸

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（中央社記者吳睿騏桃園機場19日電）2022年第11屆伯明罕世界運動會已落幕，拔河隊及柔術隊今天搭機返台，隊員們難掩興奮之情，同時也很開心，可以完成總統蔡英文交付的5連霸目標任務，也總算能鬆一口氣。

雖然受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局導致賽事延後舉辦，9名隊員又輪流確診，但台灣女子拔河代表隊依舊克服萬難，在女子540公斤級比賽順利摘金，風光完成總統蔡英文在授旗台灣代表團時交付的5連霸目標任務。

拔河隊教練郭昇表示，隊員們這次比賽的表現非常好，感謝協會協助賽前二週，每週在台灣安排國內男子隊伍以賽代訓，提高隊伍的戰力，剛好適應這次的比賽，此外，美國比賽場地的氣候與土質與台灣相近，才能順利完成5連霸拿下金牌，隊員們在比賽前的壓力很大，總算能鬆一口氣，感謝大家的協助，

隊員施芷芯表示，出國前隊員有加強練習，當時狀況還不穩定，有部分需要去修正，但比賽時的場地是隊員熟悉的草地，讓隊員們的信心提升，大家都把練習時學到的技巧發揮在比賽時候，很開心可以達成5連霸，謝謝大家一路上的支持及鼓勵。

受到COVID-19疫情影響，美國伯明罕世界運動會從去年延至今年7月舉行，台灣隊這次在世運會共收下1金6銀6銅，超越上屆世運會，在獎牌榜排名第33名。

本屆世運會7月7日至7月17日在美國阿拉巴馬州伯明罕市（Birmingham）舉行，這次台灣參賽運動包括飛行運動、壘球、撞球、保齡球、輕艇、柔術、合球、健力、滑輪運動、相撲、拔河、水中運動、寬板滑水及武術等14個種類，計69名選手，代表團總人數達133人。（編輯：蔡佳敏）1110719