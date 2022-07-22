黃子鵬7局無失分、林立開轟 桃猿擊敗獅隊

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中華職棒下半球季開打，統一獅隊迎戰樂天桃猿隊，黃子鵬7局無失分、好投壓制，林立開轟，桃猿終場以3比0擊敗統一獅隊，黃子鵬拿下MVP，獅隊吞下對戰桃猿3連敗。

中華職棒下半球季今天兩地開打，統一獅隊在主場台南市立棒球場迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊林立首局就開轟，1人出局後陽春砲幫助球隊取得領先，桃猿隊5局靠著失誤、林承飛、藍寅倫接連安打再拿1分。

桃猿隊8局再起攻勢，林承飛率先敲出安打、盜上二壘，靠著滾地球跑上三壘，林立敲出游擊方向滾地球、送回球隊第3分。

林立今天單場4打數敲出1支安打，貢獻2分打點，個人本季第9轟出爐，續居聯盟打擊王、安打王、全壘打王、打點王。

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桃猿隊先發投手黃子鵬展現壓制力，開賽連抓5個出局數，直到2局2人出局後才被敲出第1支安打，但接著三振化解危機，黃子鵬4到6局都沒有再被敲出安打，7局被林靖凱敲出安打，但接著連抓3個出局數、完成投球任務。

黃子鵬今天總計用107球投7局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次四壞保送、無失分，拿下個人本季第7勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）；黃子鵬本季與獅隊對戰成績亮眼，加上今天比賽總計5場先發出賽，對戰戰績3勝、沒有敗績。（編輯：陳政偉）1110722