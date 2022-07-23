羅力好投、隊友2轟支援 悍將下半季2連勝

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中職富邦悍將隊與味全龍隊3連戰23日在新竹市立棒球場進行第2戰，悍將陳真（中）7局上半開轟帶2分打點，回到休息區後與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職棒富邦悍將隊下半季氣勢不錯，今天靠著羅力6局無失分、好投壓制，申皓瑋、陳真開轟，以4比0擊敗味全龍隊，悍將下半季開季2連勝，羅力達成中職生涯百勝里程碑。

中華職棒富邦悍將隊今天在新竹市立棒球場與味全龍隊交手，悍將2局就有攻勢，林益全二壘打，1人出局後申皓瑋開轟，2分砲幫助球隊取得領先。

這發全壘打是申皓瑋個人本季第4轟，也是新竹市立棒球場整建後首轟，新竹球場史上第602轟，也是繼2016年9月13日林威助後，再有球員在新竹開轟。

悍將隊7局再有攻勢，張冠廷敲出安打、陳真開轟，2分砲替球隊多添保險分，這發全壘打也是陳真個人本季第2轟。

悍將先發投手羅力展現壓制力，今天開賽連抓9個出局數，直到4局才被郭天信敲出第1支安打，接著讓打者敲出雙殺化解危機，6局也被敲出安打、投出保送，但力守不失分。

羅力今天總計用88球投6局，僅被敲出2支安打，投出8次三振、無失分，好投壓制拿下個人本季第3勝，也拿下單場最有價值球員（MVP）。

羅力達成中職生涯百勝，是繼退役球星謝長亨（2001年）、退役洋將勇壯（2005年）、統一獅隊潘威倫（2010年）後，中職史上第4人、洋投第2人。

新竹棒球場票房亮眼，昨天湧入滿場1萬名觀眾，今天觀眾人數為9528人，明天龍隊和悍將新竹3連戰最後1場比賽，龍隊力拚止敗。（編輯：陳政偉）1110723

中職富邦悍將隊洋投羅力23日在新竹球場先發對戰味全龍隊，主投6局飆8K無失分、好投壓制，率隊以4比0拿勝，達成中職生涯百勝里程碑，為史上第4人。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

中職味全龍隊與富邦悍將隊在新竹市立棒球場3連戰，23日來到第2戰，共吸引9528名球迷進場，關注比賽並為選手加油。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

中職味全龍隊與富邦悍將隊3連戰23日繼續在新竹市立棒球場進行第2戰，2局上悍將申皓瑋（左）敲出左外野方向全壘打，帶2分打點，回到休息區與隊友擊掌致意；這也是新竹棒球場史上第602轟。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

中華職棒富邦悍將隊與味全龍隊新竹3連戰23日來到第2戰，2局悍將靠著林益全二壘打，1人出局後申皓瑋（圖）開轟，幫助球隊取得2比0領先；這發全壘打是申皓瑋個人本季第4轟，也是新竹市立棒球場史上第602轟。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

中職重返新竹市立棒球場比賽，味全龍隊23日繼續與富邦悍將隊交手，第2戰共吸引9528名球迷進場，為支持球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

中職味全龍隊與富邦悍將隊23日在新竹市立棒球場繼續交手，吸引9528名球迷進場，傍晚陸續有許多球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

中職富邦悍將隊23日繼續作客新竹市立棒球場，與味全龍隊交手，7局上，悍將陳真（中）敲出左外野方向全壘打，帶有2分打點，擴大球隊領先優勢。中央社記者張新偉攝 111年7月23日