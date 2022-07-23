悍將洋投羅力6局無失分達成百勝 中職史上第4人

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中職富邦悍將隊洋投羅力23日在新竹球場先發對戰味全龍隊，主投6局飆8K無失分、好投壓制，率隊以4比0拿勝，達成中職生涯百勝里程碑，為史上第4人。中央社記者張新偉攝 111年7月23日

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（中央社記者謝靜雯、張新偉台北23日電）富邦悍將隊洋投羅力挑戰百勝一波三折，今天有好的結果，對味全龍先發6局無失分、達成中職生涯百勝、為史上第4人，在破9500名觀眾前達成紀錄，直言這輩子都不會忘記。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力從2012年來台效力，季前累積8年中職年資、拿下97勝，今年較晚在一軍出賽，6月4日、10日先發出賽拿下2連勝，挑戰百勝里程碑先是確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），後來又遇到因雨延賽。

等了1個多月，羅力今天在新竹市立棒球場先發，對味全龍隊投6局僅被敲出2支安打，投出8次三振、無失分，率隊以4比0拿勝，達成中職百勝，是繼退役球星謝長亨（2001年）、退役洋將勇壯（2005年）、統一獅隊潘威倫（2010年）後，中職史上第4人、洋投第2人。

羅力表示，很珍惜有機會到中職打球，從2012年來到台灣，每天都按部就班完成該做的工作，希望可以拿出最好的表現面對每一場比賽，今天在新竹棒球場9528名觀眾前完成難得里程碑，他表示空氣中充滿著興奮感，很開心可以達成百勝，這輩子都不會忘記。

被問起印象深刻的勝投，羅力表示，雖然不知道季後賽的勝投算不算在百勝之內，但季後賽的勝投最難忘，因為季後賽每一勝都是重要的小拼圖。羅力中職生涯在總冠軍賽總計先發4場，戰績3勝1敗。

身為洋將長期在外打拚，羅力感謝老婆一路的支持，讓他沒有後顧之憂的在球場上，「如果沒有她，也沒有辦法達成現在的成就，老婆我愛你。」羅力賽後受訪時，味全龍隊的洋投伍鐸也來致意說恭喜。（編輯：陳政偉）1110723

中職富邦悍將隊23日繼續作客新竹市立棒球場，與主場味全龍隊交手，悍將派出挑戰生涯百勝的洋投羅力（Mike Loree）擔任先發投手。中央社記者張新偉攝 111年7月23日