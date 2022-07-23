球員反應新竹棒球場紅土鬆軟 市府及球團將依建議改善

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）中職重返新竹市立棒球場，昨天舉行開幕賽，有球員反應場地土質鬆軟等問題。新竹市政府與球團表示，將依建議改善，朝最適合球員使用狀態邁進。

中華職棒睽違6年重回新竹，昨天味全龍隊下半季首場比賽安排在整建過後的新竹市立棒球場舉行，多數球員和教練們都有提到觀眾席的觀賽環境有改善，但也提到場內紅土顆粒較粗、容易造成不規則彈跳等問題。

新竹市政府提供新聞稿，轉述龍來球場公司回應，針對草皮及紅土養護問題，昨天接獲球員反應後已即刻進場改善，細部整理工作已於今日開賽前完成。

味全龍球團於稿中說明，有關球員反應紅土鬆軟、顆粒較大，已建議維管單位依需求調整黏土比例及顆粒粗細，且紅土經過使用後會較夯實、固化，將儘速調整至最適球員使用狀態。

新竹市政府說明，針對外野走道面漆剝落，已於今天開賽前已完成緊急補強，灰色面漆底下所露出黃褐色中塗防水層無破損、功能正常。

市府指出，另有打者反映打擊視覺區問題，後續將再循球員建議進行原計分板牆面配色及高度調整。（編輯：張銘坤）1110723