PLG選秀領航猿大進補 一次選進5新秀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北28日電）來自政治大學的全能前鋒張鎮衙今天在PLG聯盟選秀會中，毫無懸念在首輪第1順位被桃園領航猿相中，成為政大隊史首名選秀狀元，領航猿積極補強，總計選進5名新秀。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新人選秀會今晚在台北文創會所Event Space登場，其中張鎮衙當選狀元郎，而手握榜眼籤的台北富邦勇士，選進健行科大強力前鋒陳范柏彥，義守大學後衛白曜誠則再被領航猿挑中，成為探花。

上季戰績墊底的領航猿，季外積極補強，也透過交易頻頻換來選秀權，今年他們光是首輪就擁有3個選秀權，依序選進張鎮衙、白曜誠以及來自塞內加爾的政大外籍生丁恩迪（Amdy Moustapha Dieng）。

領航猿今年選秀會一共選進5名球員，包括第2輪又選進高雄師大的林子洧，第3輪又挑進旅日前鋒呂蔡瑜倫，不過其中就有3名球員參加2個聯盟以上的選秀，球隊總經理陳信安打趣地說：「大概只有張鎮衙100%會加盟（張鎮衙僅報名PLG選秀）。」

陳信安表示，選進的球員都有一定實力，不過他也承認，目前球隊員額已經超編，「接下來還會有人事異動。」

而透過交易獲得榜眼籤的富邦勇士，也在首輪選進陳范柏彥與簡廷兆兩名同樣來自健行科大的新人，總教練許晉哲透露，陳范柏彥從高中開始他就有在注意，他也盛讚自家新秀：「有媲美陳信安的爆發力。」

勇士前鋒周桂羽在高中時期和簡廷兆就是隊友，許晉哲表示，大家都希望看到過去的南湖雙槍再次合體，如今就讓大家如願以償。（編輯：張雅淨）1110728

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 2022年選秀會28日登場，共32名球員參與，結果一如外界預期，政治大學前鋒張鎮衙獲桃猿領航猿首輪第一順位指名，成為本屆選秀狀元。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

P. LEAGUE+職籃聯盟2022年度選秀會28日晚間在台北登場，健行科大強力前鋒陳范柏彥成為今年選秀會榜眼，在首輪第2順位獲台北富邦勇士隊指名。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

P. LEAGUE+職籃聯盟2022年度選秀會28日晚間正式登場，義守大學後衛白曜誠日前在T1聯盟選秀會已獲高雄全家海神首輪指名，這次桃園領航猿也在首輪第3順位相中他，讓他成為今年PLG選秀探花。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+選秀會28日舉行，桃園領航猿隊首輪第1順位選入張鎮衙（左2）成狀元、第3順位白曜誠（左）登探花，第4順位選擇丁恩迪；第2輪再選進林子洧（右2）、第3輪選進呂蔡瑜倫（右），一共選入5人，在場4人與領航猿總經理陳信安（中）合影留念。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+選秀會28日晚間在台北登場，最終統計共11人雀屏中選，其中狀元由來自政治大學的張鎮衙（左4）拿下；會後到場獲選球員們與聯盟執行長陳建州（左5）合影。中央社記者張新偉攝 111年7月28日