張鎮衙PLG選秀狀元 盼新賽季成最亮眼新人

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來自政治大學的「高砲塔」張鎮衙（左2）28日晚間在P. LEAGUE+ 聯盟選秀會以首輪第1順位被桃園領航猿隊相中，成為新科選秀狀元，會後與家人合影留念。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

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（中央社記者龍柏安台北28日電）一如預期，來自政治大學的高砲塔張鎮衙在今晚台灣職籃P. LEAGUE+選秀會以首輪第1順位被桃園領航猿相中，成為新科選秀狀元，他透露，新賽季的期許是成為聯盟最亮眼的新人。

身高195公分的張鎮衙是世界盃男籃亞洲區資格賽第3階段台灣男籃國手，也曾是大專籃球聯賽（UBA）冠軍賽MVP，今年更是率隊完成2連霸，堪稱今年選秀會中的「大物」。

張鎮衙受訪時承認，上台前很緊張，但他很享受整個過程，不過他很清楚這只是開始。

對於新人王的頭銜，張鎮衙強調，他不會強求個人獎項，不過他透露，希望自己上了球場，能讓人覺得有存在感，也希望成為聯盟裡最閃亮的新人。

身材高人一等的張鎮衙擁有優異的外線手感與投射能力，他表示，他的特長是外線，因此新人賽季希望自己三分球命中率能維持在4成以上，「我想成為最頂尖的射手，所以我給自己設定比較高的門檻。」

對於即將加入新的團隊重新開始，張鎮衙則表示，一直以來他都對全新的環境充滿期待，「我也很好奇，我們能擦出什麼樣的化學效應。」

至於落居榜眼的健行科大前鋒陳范柏彥，對於自己落到第2順位倒不在意，他說：「對我來說，順位只是個形式。」

陳范柏彥也說，他小時候就看著「野獸」林志傑打球，也夢想和前輩一樣成為職業球員，如今甚至進到同一支球隊裡，他笑說：「感覺我現在還沒醒過來。」（編輯：張雅淨）1110728

P. LEAGUE+職籃聯盟2022年度選秀會28日晚間在台北登場，健行科大強力前鋒陳范柏彥成為今年選秀會榜眼，在首輪第2順位獲台北富邦勇士隊指名。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+選秀會28日舉行，桃園領航猿隊首輪第1順位選入張鎮衙（左2）成狀元、第3順位白曜誠（左）登探花，第4順位選擇丁恩迪；第2輪再選進林子洧（右2）、第3輪選進呂蔡瑜倫（右），一共選入5人，在場4人與領航猿總經理陳信安（中）合影留念。中央社記者張新偉攝 111年7月28日