李威廷西裝外套配皮衣超吸睛 死纏隊友學撇步

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+選秀會28日晚間熱鬧舉行，來自世新大學的後衛李威廷在第2輪第3順位被新北國王隊挑中，不過更吸引大家關注的卻是他獨特穿著搭配，身穿藍色西裝外套，裡面卻「空空如也」，露出精壯胸膛與一大片刺青。中央社記者張新偉攝 111年7月28日

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（中央社記者龍柏安台北28日電）水藍色的西裝外套與長褲，搭配「皮衣」帥氣登場，新北國王新秀李威廷成為今年PLG選秀會當中最吸睛的球員，不過對於今天這別出心裁的搭配，其實源自一個美麗的誤會。

P. LEAGUE+聯盟新人選秀會今天登場，來自世新大學後衛李威廷，在第2輪第3順位被新北國王挑中，不過吸引大家好奇的是，他獨特的穿著搭配。

李威廷今天穿著水藍色西裝外套，裡面卻「空空如也」，露出精壯胸膛與一大片刺青，他透露，定裝那天他出門忘記帶白色襯衫，他也沒想到：「老闆看到後就說，選秀那天就這樣穿。」

對於自己的「特殊」造型，李威廷顯得很滿意，他笑說：「我早就知道，今年只會有我一個人這樣穿。」

去年才成軍的新北國王，陣中多以年輕球員為主體，其中還包括不少潛力新秀，李威廷則透露，他一直有在關注洪楷傑，「他跟我一樣都是左撇子，而且他的進攻節奏變化很多，進了球隊我會死纏爛打跟著他，希望從他身上學東西。」

高中念的是泰山高中，李威廷自認與新莊有很深的地緣關係，「我很喜歡新莊體育館，我們也曾在那邊打球。」而他聽到國王球員在球場裡，都有個人專屬置物櫃時，他搞笑地說：「太好了，大學時每次沐浴乳、洗髮精都被隊友偷用，很不爽啊。」（編輯：陳政偉）1110728