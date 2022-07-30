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林昱珉1A首場先發5局飆9K 拿旅美生涯首勝

2022/7/30 13:21
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）旅美響尾蛇隊投手林昱珉升上小聯盟1A，今天首場先發出賽，投5局飆出9次三振、無失分，打線火力支援，林昱珉拿下旅美生涯首勝，隊友陳聖平今天也有貢獻1分打點。

林昱珉本季從新人聯盟出發，總計7場先發出賽投23局，失掉10分（6分責失分），投出41次三振、展現K功，儘管首勝沒有開張、吞下2敗，但防禦率2.35、表現獲得肯定，也在27日升上小聯盟1A。

美國職棒小聯盟1A亞利桑那響尾蛇隊今天與洛杉磯天使隊交手，也是林昱珉升上1A後首次登板先發，1局讓對手3上3下，2局1人出局後被敲安打、投出四壞保送，再暴投讓跑者推進到二、三壘，但及時回穩，連抓2個出局數、沒有失分。

林昱珉3局讓對手3上3下，4局2人出局後被敲安打，接著三振抓到第3個出局數，5局也讓對手3上3下、完成投球任務。

今天隊友打線很捧場，同樣來自台灣的野手陳聖平先發打5棒、守二壘，雖然沒有安打，但有貢獻1分打點，賽後打擊率2成30。

響尾蛇隊開賽就積極搶分，靠著安打、接連2個四壞保送攻占滿壘，觸身球保送擠回第1分，陳聖平保送擠回第2分，再靠著四壞保送、觸身球保送再拿2分，1人出局後接連2支安打添分，1局就攻下7分。

響尾蛇隊2局靠著陽春砲再拿分數，3局靠著接連四壞保送、安打、滾地球攻下2分，5局再起攻勢，一口氣攻下5分拉開領先差距，7局上再拿1分，天使隊僅在7局下攻下1分，響尾蛇隊以16比1拿下勝利。

林昱珉今天總計用71球投5局，僅被敲出2支安打，飆出9次三振，投出1次四壞保送、無失分，拿下旅美生涯首勝，升上1A有好的開始。（編輯：張芷瑄）1110730

林昱珉
林昱珉升1A 林子偉3A敲長打 黃暐傑新人聯盟中繼無失分 林昱珉先發4局飆8K
陳聖平
林暉盛小聯盟中繼挨轟 陳聖平敲追平比數安打 陳聖平單場雙安 張景淯本季首度先發投3局
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