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兄弟改換陳柏豪先發 悍將教頭：沒有輕敵空間

2022/8/3 20:05
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（中央社記者黃巧雯新北3日電）中華職棒中信兄弟因原訂先發投手鄭凱文確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），改派陳柏豪出戰富邦悍將，悍將總教練丘昌榮表示，陳柏豪也是名很好的投手，「我們沒有輕敵空間」。

兄弟投手鄭凱文本季對悍將先發4場、後援1場，拿下4勝，防禦率1.04，因染疫而退出先發行列，兄弟今天作客新莊棒球場與悍將交手，改由陳柏豪先發。

悍將總教練丘昌榮賽前接受媒體聯訪時坦言，球隊面對鄭凱文的打擊數據不佳，儘管兄弟臨時更換投手，但他稱讚，陳柏豪也是很好的投手，「我們沒有輕敵的空間，每一棒都要想辦法上壘，不管選球或其他方面，都要把球打確實」。

悍將昨天與樂天桃猿鏖戰至延長賽，最終輸球，而過程中因守備瑕疵而掉分，丘昌榮透露，今天賽前球隊特別提前2小時到球場報到，加強守備和打擊。

丘昌榮表示，儘管目前陣中部分球員較年輕，但他認為在職業球場上，只要上場就沒有在分年紀，除了須建立正確觀念外，也有請教練團成員扮演重要角色，適度提醒球員。（編輯：陳仁華）1110803

丘昌榮
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