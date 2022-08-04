領航猿宣布簽下4名新秀 白曜誠、林子洧情定桃園

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 桃園領航猿隊4日宣布，日前選秀會選入的5名球員中，有4人已完成簽約，包括選秀狀元張鎮衙（左）、探花白曜誠（中）及來自高師大的林子洧（右）。中央社記者張新偉攝 111年8月4日

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（中央社記者龍柏安台北4日電）PLG桃園領航猿今天宣布，球隊在選秀會選進的5名球員當中，有4人已完成簽約，包括選秀狀元張鎮衙，至於選秀探花白曜誠與林子洧，則婉拒其他聯盟邀約，都決定加入領航猿。

P .LEAGUE+聯盟的桃園領航猿，今年透過交易首輪就取得3個選秀權，一口氣選進了張鎮衙、白曜誠、林子洧、呂蔡瑜倫與塞內加爾籍的外籍生丁恩迪（Amdy Moustapha Dieng），其中僅呂蔡瑜倫沒能簽下外，其他都順利完成簽約。

白曜誠與林子洧是2月世界盃男籃亞洲區資格賽第2輪台灣男籃國手，兩人今年都報名參加2個聯盟以上選秀會，其中白曜誠還是T1聯盟冠軍高雄全家海神首輪指名球員，最後他選擇落腳領航猿。

值得一提的是，T1海神為得到白曜誠，甚至不惜耗資新台幣150萬元向其他球隊購買首輪指名權，在他還未做出決定前，就有球迷將他在2個聯盟選秀會上的表情做成對照圖，他說：「那是拍攝時機的問題，不過的確蠻好笑的。」

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對於自己的選擇，白曜誠直言，其實要加入哪一支球隊，腦中想法的確很多，最後讓他下定決心的關鍵，還是場上發揮空間，他提到，領航猿後場人數雖多，但各有優勢和特色，也給大家良性競爭的環境。

林子洧今年則是3個聯盟選秀都有報名，而他在3個選秀會都有上榜，新球季他選擇放棄過往習慣的10號，改披5號球衣，他表示，這是為了激勵自己，到了新的環境要懂得蹲低，才能成就未來。（編輯：張芷瑄）1110804

台灣職籃P. LEAGUE+桃園領航猿在台北舉辦2022新秀加盟記者會，在首輪第1順位被領航猿選中的張鎮衙（中），4日在父母見證下，正式加盟球隊，背號27號，球團也為他推出「MAYAW IDO紀念球衣」。中央社記者張新偉攝 111年8月4日