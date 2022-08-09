董子恩回一軍更積極也更珍惜 近6戰敲9安

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中華職棒富邦悍將隊內野手董子恩上半季一軍出賽表現不算理想，6月底下二軍，下半季重回一軍狀況不錯，心態上更積極也更珍惜。中央社記者謝靜雯攝 111年8月9日

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（中央社記者謝靜雯新北9日電）中職富邦悍將隊野手董子恩6月底下二軍，經歷確診、外公過世，下半季回一軍狀況不錯，心態上更積極也更珍惜，今天賽前近6場出賽敲9安，努力把握機會表現。

中華職棒富邦悍將隊內野手董子恩上半季一軍出賽表現不算理想，6月底下二軍，當時總教練丘昌榮表示，董子恩希望到二軍透過更多的比賽機會磨練。

董子恩表示，下二軍後就確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），之後又遇到外公過世，回家中約12、13天，被問起和外公之間沒有什麼跟棒球相關的回憶，董子恩表示，外公是死忠的兄弟迷，但也會關心自己出賽表現。

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董子恩回到球隊後，透過較大的訓練量把體能做回來，二軍的教練團每天都會輪流安排守備、打擊、肌力加強訓練，他幾乎都有被排到，在二軍出賽場次不多，7月22日二軍自辦賽時，已經準備要上場比賽但臨時收到通知上一軍，「機會又出現了，就要想辦法把握住。」

董子恩下半季回到一軍，近期打出不錯成績，今天賽前6場比賽，總計20打數敲出9支安打，董子恩自評此次回一軍心態不同了，不會因為年輕就以為可以慢慢來，過了今年不知道明年還有沒有機會，「現在心態上更積極也更珍惜」。（編輯：張芷瑄）1110809