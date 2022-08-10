世中籃選拔賽廖家綺飆進逆轉三分 陽明力挫淡商

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（中央社記者龍柏安台北10日電）陽明高中射手廖家綺，今天在第4節飆進關鍵超前三分球，加上最後6罰全中完美關門，終場75比70逆轉擊敗淡水商工、晉級決賽，明天將力爭世界中學籃球錦標賽代表權。

世界中學籃球錦標賽代表隊選拔賽，今天在台北體育館進行第2天賽事，110學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍淡水商工，今天在一路領先的優勢下，最後慘遭陽明高中逆轉。

今年世界中學籃球錦標賽，將於9月18至29日在塞爾維亞登場，陽明今天晉級決賽後，明天將和北一女中與普門高中之間的勝隊對決爭冠、並爭取代表權，教練李台英透露，這是她們隊史首度有機會挑戰代表權，「希望能夠開創歷史。」

致勝功臣廖家綺今天攻下14分，包括第4節飆進關鍵超前三分球，她承認，出手時覺得力道有些偏大，進球後她也嚇了一跳，不過看到比分超前，「我就覺得應該會贏。」

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陽明戰神張聿嵐今天轟下全隊最高的26分，她透露，看到廖家綺進球後，「我超開心的。」她承認，一方面是前進塞爾維亞又近了一步，另一方面也是替隊友感到開心。

張聿嵐表示，廖家綺國中就是頂尖射手，不過上了高中一直找不回自信與信心，她強調，看到隊友慢慢找回自信，「她還是那個可以在關鍵時刻進球的射手，只要她找回狀態，得分對她來說不是難事。」（編輯：謝雅竹）1110810