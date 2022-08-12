PLG公布跨聯盟交流賽成員 選秀會前3順位全入列

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（中央社記者龍柏安台北12日電）PLG今天公布跨聯盟交流賽新秀聯隊陣容名單，包括今年選秀會前3順位張鎮衙、陳范柏彥與白曜誠等人全部入列，聯盟盼透過這次賽會，增加球員實戰經驗並打出強悍球風。

由中華籃球協會發起的跨聯盟交流賽，預計在9月17日於台北和平籃球館登場，將邀請台灣3大籃球聯盟包括SBL超級籃球聯賽、P. LEAGUE+與台灣運彩xT1聯盟等球隊一同參戰。

PLG日前就已公布，聯盟將由新秀為主體的RISING STARS聯隊，以及新竹街口攻城獅等兩隊參戰，而PLG今天也公布RISING STARS聯隊的15名球員名單，屆時將由桃園領航猿選秀狀元張鎮衙領軍，搭配包括富邦勇士的榜眼陳范柏彥與探花白曜誠（領航猿）等人攜手參賽。

在聯盟公布的RISING STARS名單中，其中領航猿與新北國王，各有4名球員參賽並列最多，而高雄鋼鐵人也有3名球員入列，而今年選秀會落選控衛高承恩也在名單中，聯盟希望透過這次比賽，能讓各隊教練更了解這名潛力新秀。

PLG在官方聲明中指出，球員主要來自各隊一、二年級生，連同教練團成員在內，總計有15名球員與5名教練參與中華籃協舉辦的邀請賽。

PLG執行長陳建州表示，希望藉由這次比賽，增加PLG本土年輕球員實戰經驗，聯盟也會要求參賽球員，希望能打出強悍的團隊球風，並以防守至上、積極取勝的態度，做出PLG參賽球隊的典範。（編輯：屈享平）1110812