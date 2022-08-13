李智凱職棒開球側翻加後空翻 世錦賽有2目標[影]

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）「鞍馬王子」李智凱今天替富邦悍將隊開球，先側翻再後空翻上投手丘、讓全場驚呼，他對開球結果不滿意、希望有機會雪恥。近期除了新動作要拚認證，也盼世錦賽奪最高榮耀金牌。

「鞍馬王子」李智凱今天終於踏上職棒球場完成職棒開球目標，穿著81號球衣，是去年東京奧運男子鞍馬項目拿下銀牌的日期8月1日。

李智凱表示，今年接近8月1日時其實感觸蠻深的，看到郭婞淳、文姿云都有發回顧，「奧運奪牌彷彿像是昨天，沒想到這麼快、一年就過去了」，還記得那時熱血的感覺和感動，希望可以帶著這份熱忱拚下去。

李智凱今天開球先側翻再後空翻上投手丘，希望增加開球記憶點，但開出挖地瓜球，他笑說，投出這個結果，不敢說自己有練習，有機會想要再來雪恥。

影片來源：CPBL 中華職棒

李智凱表示，職棒球場是開放的場地，感受和震撼力不一樣，小時候有段時間也有看職棒，當時最喜歡的球員是陳金鋒和林智勝。

李智凱8月初在世界體操錦標賽國手選拔賽，演繹整套全新動作，他解釋這個動作其實從發想嘗試、到訓練成套只有2至3週的時間，主要是編排上有點不一樣，順序改變，過去動作以後退為主，後來嘗試前進、沒想到編排動作上蠻順的。

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李智凱表示，新動作目前世界上還沒有看過其他人做過，選拔賽只是第一步，希望未來可以在國際上完整呈現，獲得國際總會認定，盼可以像女子體操好手丁華恬一樣，新動作得到認證、取得命名權。

李智凱希望新動作可以成為自己的武器，距離10月英國利物浦世錦賽還有一段時間，他表示會持續跟教練溝通，希望難度分數可以拉高，甚至超越奧運，目前世錦賽拿過銅牌、銀牌，「這對我也是挑戰、希望可以站上最高榮耀、拿下金牌。」（編輯：張芷瑄）1110813

中華職棒富邦悍將隊13日在新莊棒球場舉辦下半季首檔主題日「全面攻戰」， 「鞍馬王子」李智凱應邀開球，還大秀側翻加上後空翻美技。中央社記者張新偉攝 111年8月13日

「鞍馬王子」李智凱13日應中華職棒富邦悍將隊之邀，前往新莊棒球場為比賽擔任開球嘉賓，在場上特別秀出側翻加上後空翻美技，驚豔全場。中央社記者張新偉攝 111年8月13日

中華職棒富邦悍將隊13日在新莊棒球場迎戰統一獅隊，主場悍將舉辦下半季首檔主題日「全面攻戰」，賽前邀請「鞍馬王子」李智凱開球，李智凱秀了側翻加上後空翻後開球。中央社記者張新偉攝 111年8月13日

中華職棒富邦悍將隊下半季首檔主題日「全面攻戰」13日在新莊棒球場熱鬧展開，正式比賽前特別邀請「鞍馬王子」李智凱開球。中央社記者張新偉攝 111年8月13日

中華職棒富邦悍將隊13日在新莊主場舉行下半季首檔主題日「全面攻戰」，「鞍馬王子」李智凱應邀開球，在場中秀出側翻加後空翻美技，完美落地後露出笑容。中央社記者張新偉攝 111年8月13日

中華職棒富邦悍將隊13日在新莊棒球場邀請「鞍馬王子」李智凱擔任開球嘉賓，為比賽投出第一球。中央社記者張新偉攝 111年8月13日

「鞍馬王子」李智凱13日在新莊棒球場完成職棒開球目標，他身穿的81號球衣，代表著在東京奧運男子鞍馬項目拿下銀牌的日期8月1日。中央社記者張新偉攝 111年8月13日

中華職棒富邦悍將隊13日在新莊棒球場推出主題日「全面攻戰」，賽前請來「鞍馬王子」李智凱為比賽開球，也讓他達成職棒開球目標。中央社記者張新偉攝 111年8月13日

中華職棒富邦悍將隊13日在新莊棒球場舉辦主題日「全面攻戰」，選手皆換上主題球衣，「鞍馬王子」李智凱（後中）應邀到場開球，並與悍將球員一同集氣。中央社記者張新偉攝 111年8月13日

「鞍馬王子」李智凱13日應邀到新莊棒球場為中職富邦悍將隊開球，受訪時表示，近期除了新動作要拚認證，也希望能在世錦賽奪取代表最高榮耀的金牌。中央社記者張新偉攝 111年8月13日