李智凱鞍馬世界第一 恩師林育信盼鼓勵小選手勇敢追夢

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）「鞍馬王子」李智凱去年在東京奧運鞍馬項目拿下銀牌，恩師林育信在臉書分享喜訊，根據國際體操總會（FIG）官網，李智凱鞍馬項目排名登上世界第一，接下來將力拚巴黎奧運資格。

現年25歲的李智凱去年二度叩關奧運，一掃先前在里約奧運落馬的陰霾，在東京奧運體操鞍馬項目抱回1面銀牌，也是台灣在奧運史上首面體操獎牌。

在完成重要里程碑後，李智凱去年12月也完成終身大事，與相戀6年的學姊結婚。

根據國際體操總會（FIG）官網最新排名，李智凱在鞍馬項目世界排名躍居第一，恩師林育信也在臉書（Facebook）分享好消息，「羽球戴資穎世界排名第一，體操也有排名世界第一」。

他也向體操協會喊話，盼能多宣傳訊息，建立一些榜樣，鼓勵一些小選手勇敢追夢。

談到對愛徒接下來的期許，林育信接受中央社記者訪問時表示，目標當然是2024年巴黎奧運，首先還是要取得奧運資格，後續將延續先前備戰東奧的節奏，「一步一腳印，加強新規則難度，難度慢慢疊起來」。

至於今年賽事規劃，林育信透露，李智凱將參加6月亞洲錦標賽，緊接著是7月世大運、9月杭州亞運、11月世界錦標賽，他期盼愛徒能取得佳績。（編輯：陳仁華）1110303

「鞍馬王子」李智凱去年在東京奧運體操男子鞍馬單項決賽以15.400的高分為台灣摘下銀牌。（中央社檔案照片）