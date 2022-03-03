更多編輯台推薦新聞：
好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂
生活

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

李智凱鞍馬世界第一 恩師林育信盼鼓勵小選手勇敢追夢

2022/3/3 08:07（3/3 17:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
李智凱鞍馬世界排名第一。（圖取自國際體操總會官方網頁gymnastics.sport）
李智凱鞍馬世界排名第一。（圖取自國際體操總會官方網頁gymnastics.sport）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北3日電）「鞍馬王子」李智凱去年在東京奧運鞍馬項目拿下銀牌，恩師林育信在臉書分享喜訊，根據國際體操總會（FIG）官網，李智凱鞍馬項目排名登上世界第一，接下來將力拚巴黎奧運資格。

現年25歲的李智凱去年二度叩關奧運，一掃先前在里約奧運落馬的陰霾，在東京奧運體操鞍馬項目抱回1面銀牌，也是台灣在奧運史上首面體操獎牌。

在完成重要里程碑後，李智凱去年12月也完成終身大事，與相戀6年的學姊結婚。

根據國際體操總會（FIG）官網最新排名，李智凱在鞍馬項目世界排名躍居第一，恩師林育信也在臉書（Facebook）分享好消息，「羽球戴資穎世界排名第一，體操也有排名世界第一」。

他也向體操協會喊話，盼能多宣傳訊息，建立一些榜樣，鼓勵一些小選手勇敢追夢。

談到對愛徒接下來的期許，林育信接受中央社記者訪問時表示，目標當然是2024年巴黎奧運，首先還是要取得奧運資格，後續將延續先前備戰東奧的節奏，「一步一腳印，加強新規則難度，難度慢慢疊起來」。

至於今年賽事規劃，林育信透露，李智凱將參加6月亞洲錦標賽，緊接著是7月世大運、9月杭州亞運、11月世界錦標賽，他期盼愛徒能取得佳績。（編輯：陳仁華）1110303

「鞍馬王子」李智凱去年在東京奧運體操男子鞍馬單項決賽以15.400的高分為台灣摘下銀牌。（中央社檔案照片）
「鞍馬王子」李智凱去年在東京奧運體操男子鞍馬單項決賽以15.400的高分為台灣摘下銀牌。（中央社檔案照片）
李智凱（右）鞍馬世界排名升上第一，恩師林育信（左）希望中華民國體操協會多宣傳，建立一些榜樣，鼓勵一些小選手勇敢追夢。（中央社檔案照片）
李智凱（右）鞍馬世界排名升上第一，恩師林育信（左）希望中華民國體操協會多宣傳，建立一些榜樣，鼓勵一些小選手勇敢追夢。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
鞍馬王子李智凱靠父親金句度難關 分享失敗轉念法體操規則修改鞍馬王子挑戰大 李智凱歸零重新出發自由影展放映翻滾吧男人 李智凱跨海分享普世精神唐嘉鴻練新動作 拚世界全能前段班李智凱鞍馬登世界第一 期許完成金滿貫李智凱19日結婚 林姿妙送陶版畫當賀禮李智凱預計12月結婚 不影響訓練計畫
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族