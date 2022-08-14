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貝茲開砲全隊6轟 道奇痛擊皇家奪12連勝

2022/8/14 14:54
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（中央社堪薩斯市13日綜合外電報導）包括貝茲本季第26號全壘打在內，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天一共揮出6支全壘打，是球隊本季最佳紀錄，最終13比3轟垮堪薩斯皇家，收下12連勝。

在前身布魯克林羅賓（Brooklyn Robins）時期，道奇曾於1924年締造15連勝的隊史最佳紀錄，球隊搬到洛杉磯後，最長的連勝紀錄則是13連勝。

道奇的蒙西（Max Muncy）此役5打數4安打，其中包括1支全壘打，進帳4分打點，是球隊棒子最火燙的球員。

除此之外，貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）、賴克斯（Gavin Lux）、蓋洛（Joey Gallo）、貝林格（Cody Bellinger）今天也都有全壘打的表現。

道奇今天的先發投手是本季兩度因為投球的左肩問題進到傷兵名單的希尼（Andrew Heaney），今天他送出5次三振、沒有保送，但被敲3支安打丟掉兩分都是自責分，用了60球只投3局就退場，勝投是由後援1.1局送出兩次三振無失分的比克福特（Phil Bickford）獲得。

皇家先發投手凱勒（Brad Keller）此役同樣只撐3局，三振、保送各3次，被揮出3支全壘打在內的9支安打，狂失8分全為自責分，他在近3次先發中兩度丟掉8分，單場丟8分也是他生涯最慘的紀錄。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110814

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