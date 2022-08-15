籃球跨聯盟邀請賽分組出爐 太陽隊改單獨組隊

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）中華籃協舉辦的跨聯盟邀請賽9月17日將開打，3聯盟共12隊參加，抽籤分組今天出爐，原先預計組聯隊方式參加的台中葳格太陽及高雄全家海神，確定改由太陽隊單獨組隊。

瓊斯盃受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，連3年停辦，中華民國籃球協會改推動跨聯盟邀請賽，9月17日至27日將在台北和平籃球館登場，超級籃球聯賽（SBL）以及台灣職籃P. LEAGUE+聯盟（PLG）、T1聯盟共11隊遞交參賽意願書，加上台灣男籃培訓隊，共12隊參賽。

籃協今天召開第2次籌備會議完成抽籤分組，發布新聞稿公布分組結果，12隊分成A、B組進行單循環賽，取分組前4名展開8強淘汰賽，賽程將在各隊確認後公告。

A組包括T1聯盟台啤英熊、SBL裕隆納智捷、PLG RISING STARS、SBL彰化柏力力、T1台南台鋼獵鷹、台灣男籃培訓隊。

B組由SBL台灣啤酒、PLG新竹街口攻城獅、T1新北中信特攻、T1桃園雲豹、T1台中葳格太陽、SBL台灣銀行組成。

原先T1聯盟高雄全家海神與台中葳格太陽組聯隊出賽，籃協表示，確定改由太陽隊單獨組隊。

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P. LEAGUE+ 聯盟則由年輕球員組成「P.LEAGUE+ RISING STARS隊」，選秀新秀張鎮衙、陳范柏彥都將參賽，新竹街口攻城獅則是單獨組隊。

籃協表示，這次比賽限制外籍洋將不得參加，每隊可報名18名球員，各隊除本身所屬球員外，也可報名符合自由球員身分者參加（如選秀落選、現無合約），台灣男籃培訓隊將遴選目前UBA大專籃球聯賽優秀球員及具培訓潛力球員，職隊員名單待選訓委員會審議通過後另行公告。（編輯：管中維）1110815