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昔洋基牛棚大將 貝坦塞斯遭道奇釋出引退

2022/8/18 13:50（8/18 15:24 更新）
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（中央社紐約17日綜合外電報導）紐約郵報（New York Post）報導，美國職棒大聯盟MLB前紐約洋基隊後援投手貝坦塞斯（Dellin Betances）今天稍早被洛杉磯道奇隊釋出，隨後宣布高掛球鞋。

右投貝坦塞斯4月與道奇隊簽下小聯盟合約，本賽季大部分時間都待在3A，15場出賽1次擔任先發，戰績0勝3敗，防禦率11.08。

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34歲的貝坦塞斯效力洋基期間是生涯黃金時期。在洋基8個賽季381.2局投球送出621次三振，戰績21勝22敗，防禦率2.36，是洋基牛棚要角，還在2014至2017年間連續4度參加全明星賽。

貝坦塞斯離開洋基後轉赴同城的紐約大都會隊2個賽季，但因肩傷導致出賽銳減，成績大多並不出色。他僅為大都會擔任16場中繼，在2020和2021這2季共0勝1敗，防禦率7.82。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳亦偉）1110818

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