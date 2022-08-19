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普侯斯揮出首發代打滿貫砲 生涯690轟達陣[影]

2022/8/19 13:15（8/19 13:34 更新）
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MLB聖路易紅雀老將普侯斯（中）本季結束將退休，18日揮出生涯首發代打滿貫砲，第690號全壘打達陣。圖為普侯斯脫帽向球迷致意。（圖取自twitter.com/Cardinals）
MLB聖路易紅雀老將普侯斯（中）本季結束將退休，18日揮出生涯首發代打滿貫砲，第690號全壘打達陣。圖為普侯斯脫帽向球迷致意。（圖取自twitter.com/Cardinals）
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（中央社聖路易18日綜合外電報導）在MLB打了22年、本季結束將退休的普侯斯，今天揮出生涯首發代打滿貫砲，靠他這支生涯690號全壘打，及另名老將韋恩萊特先發7局無失分的聯手帶領，紅雀終場13比0大勝洛磯。

路透社報導，今天這場美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀主場迎戰科羅拉多洛磯的比賽，紅雀1局下半就靠4支安打攻下3分，2下再靠3支安打拿下兩分，以5比0領先洛磯。

3下紅雀靠卡爾森（Dylan Carlson） 帶有打點的安打攻下第6分，並在兩出局、滿壘的情況下，換上42歲的老將普侯斯（Albert Pujols）代打。

普侯斯在等了1球後，將對手一記92英里的四縫線速球撈向左外野，形成1支滿貫全壘打，讓紅雀將領先擴大到10比0。普侯斯這支首度在代打時揮出的滿貫砲，是他生涯第16支滿貫砲，成績追平漢克阿倫（Hank Aaron）、貝比魯斯（Babe Ruth）、金曼（Dave Kingman）等人，並列史上第10傑。

努特巴爾（Lars Nootbaar）5下揮出兩分彈，普侯斯7下在打出帶有打點的安打追加1分，讓紅雀最終13分之多大勝洛磯。

紅雀此役贏球，在3連戰橫掃洛磯，他們近14次在主場作戰狂拿13勝，最近19場比賽豪取15勝。

紅雀40歲先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright），今天投7局送出7次三振沒有保送，只被打出3支零星安打無失分，最後拿下勝投，目前戰績9勝8敗。

今天紅雀靠普侯斯、韋恩萊特聯手收下勝利，而據艾里亞斯運動統計機構（Elias Sports Bureau） 的資料，這是MLB史上頭一次出現，在同一場比賽中，有40歲（含）以上打者揮出滿貫砲，且有40歲（含）以上投手投7局（含）以上無失分的情況。

洛磯今天4任投手都有失分紀錄，先發的森扎泰拉（Antonio Senzatela）遭到重擊，只投1.2局就被敲出6支安打丟掉5分全是自責分，接替他投球的岡伯爾（Austin Gomber）也被砲轟，被擊出1支全壘打在內的3支安打，同樣丟掉5分都是自責分；接下來的史蒂芬生 （Robert Stephenson ）、博德 （Jake Bird）各投兩局，分別丟掉2分、1分。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110819

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影片／普侯斯雙響砲 MLB史上全壘打排行獨居第5
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