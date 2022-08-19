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壽星張育成替補上場沒安打 光芒近6戰拿5勝

2022/8/19 13:31
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）美國職棒大聯盟光芒隊今天與皇家隊交手，光芒隊台灣野手張育成是壽星，今天替補上場，總計1打數沒有敲出安打，光芒終場以7比1拿勝，近6戰拿下5勝。

美國時間8月18日是效力坦帕灣光芒隊台灣好手張育成27歲生日，今天光芒隊與堪薩斯市皇家隊交手，張育成沒有排在先發打序中，8局上接替上場守三壘，8局下打擊機會敲出中外野方向飛球出局，總計1打數沒有安打，賽後打擊率2成07。

光芒隊今天1局靠著狄亞士（Yandy Diaz）陽春砲先馳得點，7局再起攻勢，1人出局後接連敲出6支安打、包括2支二壘打，一口氣攻下4分，再靠著暴投跑回團隊第6分。

皇家隊8局上靠著馬西（Michael Massey）陽春砲追回1分，光芒隊8局下再起攻勢，靠著貝珊柯特（Christian Bethancourt）補上陽春砲，多添1分保險，光芒隊順利拿下比賽勝利。

光芒隊先發投手帕提諾（Luis Patino）今天總計投5.2局被敲出4支安打，投出4次三振、2次保送、無失分，拿下本季首勝。（編輯：陳政偉）1110819

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